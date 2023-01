schnell.digital stellt die Buchungs-App „Congether“ vor.

Die Buchungs-App für jeden. So lautet das Motto unserer neuen Software „Congether“ (https://congether.com/).

Die Buchungs-App für jeden. So lautet das Motto unserer neuen Software „Congether“ ( https://congether.com/). Flexibel konfigurierbar für die Bedürfnisse im New-Work-Umfeld und bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen für kleine, mittelständische und große Unternehmen.

Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen ist in der hybriden Arbeitsumgebung ein wichtiger Bestandteil geworden.

Congether kann Unternehmen dabei unterstützen, diese Ressourcen zu verwalten und die gemeinsame Nutzung von Objekten zu optimieren. Die Software ist ein wertvolles Instrument für Unternehmen, die die Nutzung gemeinsam verwendeter Ressourcen wie Schreibtische, Konferenzräume oder Parkflächen optimieren und in die Hände ihrer Kollegen geben wollen.

Damit schaffen es Organisationen, nicht nur effizient bestehende Mittel einzusetzen, sondern auch die Zusammenarbeit zu verbessern, sowie die Umweltbelastung zu verringern.

Flexibel – by design.

Hierbei setzt Congether nicht auf einen bestimmten Anwendungstypus. Unternehmen können ihre Organisationsstruktur, sowie buchbare Typen selbst konfigurieren und hierarchisch strukturieren. Damit schafft die schnell.digital eines der bis dato flexibelsten Anwendungen für die Ressourcen- und Objektbuchung in Unternehmen.

In wenigen Schritten sofort startklar!

In nur wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Organisation in Congether und können aus einer breiten Palette an Vorlagen wählen. So gelingt die Konfiguration ihrer Typen und Objekte innerhalb weniger Minuten. Definieren Sie Ausstattungen, so dass Ihre Mitarbeiter in wenigen Augenblicken das passende buchbare Objekt finden.

Das Einbeziehen ihrer Mitarbeiter funktioniert ebenfalls kinderleicht über Einladungen via E-Mail.

Mobiles User-Interface

Congether wurde vollständig als „Hybrid-Web-App“ konzipiert. Eine der Schwerpunkte der schnell.digital GmbH. Damit ist Congether vollständig aus dem Web bedienbar und kann ebenso auf Tablets und Smartphones optimiert bedient werden. Cross-Plattform-Technologie in der reinsten Form.

Congether als Software-as-a-Service oder On-Premise

Primär steht Congether als Web-Plattform zur Verfügung und bietet hier unterschiedlichste Lizenzmodelle für Unternehmen verschiedenster Größe an. Ebenso bietet die schnell.digital auf Wunsch den Betrieb auf der kundeneigenen Server-Infrastruktur an.

Folgende Lizenzmodelle stehen aktuell zur Verfügung:

Congether Solo (kostenlos)

Bis zu 5 Mitarbeiter oder buchbare Objekte (kombiniert)

Congether Small (39 EUR pro Monat, bei jährl. Zahlungsweise)

Bis zu 20 Mitarbeiter oder buchbare Objekte (kombiniert),

E-Mail und WebHook-Integration

Congether Medium (95 EUR pro Monat, bei jährl. Zahlungsweise)

Bis zu 50 Mitarbeiter oder buchbare Objekte (kombiniert),

E-Mail und WebHook-Integration

Congether Large (183 EUR pro Monat, bei jährl. Zahlungsweise)

Bis zu 100 Mitarbeiter oder buchbare Objekte (kombiniert),

E-Mail und WebHook-Integration

Für weitere Größen oder spezielle Lizenzmodelle, steht der Vertrieb der schnell.digital GmbH gerne zur Verfügung.

Die schnell.digital ist eine digitale Manufaktur, die sich auf die Entwicklung innovativer Softwarelösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Mit Leidenschaft setzen wir moderne Technologien ein, um Anwendungen von höchster Qualität zu liefern. Vom Server über das Web bis hin zu mobilen Apps.

Kontakt

schnell.digital GmbH

Patrick Schnell

Theodor-Heuss-Ring 9D

86405 Meitingen

08271 812048-0

info@schnell.digital

http://www.schnell.digital/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.