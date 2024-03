Schnell, langlebig, persönlich: Drahtbiegeteile von DBS Solutions

Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH produziert seit mehr als drei Jahrzehnten spezialgefertigte Drahtbiegeteile in Klein- und Großserien und für ihren nationalen und internationalen Kundenstamm.

Spezialisiert ist das Unternehmen von Inhaber und Geschäftsführer Armin Zecevic auf die Herstellung von Drahtbiegeteilen und Spezialhaken sowie auf die Drahtverarbeitung. An den hochmodernen 7- und 11-Achsen-Biegemaschinen des Unternehmens werden Stahl- und Federstahldrähte mit einem Durchmesser von 0,5 – 13 mm Drahtdurchmesser gebogen. Ergänzend dazu fertigt das Team um Zecevic direkt am Unternehmensstandort im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels auch Lackieraufnahmen sowie komplette Lackiergestelle.Auch um die Weiterverarbeitung der fertigen Drahtbiegeteile kümmert sich der mittelständische Drahtspezialist vom Obermain: Je nach Kundenwunsch werden verschiedene Endenbearbeitungen realisiert. Das Verschweißen der zwei- und dreidimensionalen Drahtbiegeteile im MIG- oder MAG-Verfahren oder mittels Widerstandspunktschweißen mit eigenem Vorrichtungsbau gehört ebenso zum Serviceangebot wie die finale Oberflächenbearbeitung. Ob pulverbeschichtet, verzinkt, verchromt oder durch Tauchlackierung (KTL) veredelt: Armin Zecevic ist als Industriemeister in Lackiertechnik ein kompetenter Ansprechpartner für jeden Wunsch rund um die Oberflächenbehandlung hochwertiger Drahtbiegeteile.Der Service perfekt machen die schnellen Fertigungszeiten von meist weniger als 10 Tagen und die im Marktvergleich günstigen Preise. Drahtbiegeteile von DBS Drahtbiege Solutions GmbH: Das ist Qualität Made in Germany. Hochwertig. Langlebig. Und schnell beim Kunden. Und wenn es Fragen oder Wünsche gibt, ist Armin Zecevic jederzeit persönlich für seine Kunden erreichbar. Nur einen Anruf entfernt. Ohne Warteschleife und wechselnde Ansprechpartner.Als erfahrener Spezialist für Drahtbiegeteile jeder Art, weiß Armin Zecevic, was seine Kunden von ihm verlangen: Perfekt auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Produkte in höchster Qualität, mit langer Lebensdauer, zu einem günstigen Preis und in möglichst kurzer Zeit.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517



http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

