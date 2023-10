Schnelle und verlässliche Angebote mit iQuoting – statt mit Excel und „Bauchgefühl“

Lantek iQuoting für die Blechfertigung ist jetzt als Software as a Service buchbar und auf der Blechexpo 2023 zu sehen – eine Erfolgsgeschichte

Vitoria-Gasteiz/Darmstadt, 17. Oktober 2023 – „Angebotserstellung war immer unsere größte Baustelle, denn damit verdienen wir kein Geld. Ich musste mir die viele Zeit für jedes Angebot nehmen – ohne zu wissen, ob es angenommen wird“, sagt Muhammed Yilmaz, Inhaber des Metallbearbeitungsunternehmens Mehmet Yilmaz GmbH in Heilbronn. Das ist jetzt Geschichte, denn seit November 2022 erstellt er seine Angebote im Nu mit der Kalkulationssoftware iQuoting von Lantek (www.lantek.com). Das Tool arbeitet mit der herstellerunabhängigen CAD-CAM-Schachtel-Software Lantek Expert zusammen, kalkuliert auf Basis realer Kosten und Maschinendaten und zudem noch cloudbasiert – der einzige Aufwand für die Nutzer ist eine Gebühr für die jährliche Miete. iQuoting hat den Beta-Status verlassen, kann ab sofort gebucht werden – und ist auch auf der Blechexpo 2023 in Stuttgart zu sehen.

Die Mehmet Yilmaz GmbH ist ein eher kleines Unternehmen. Ein Fünf-Mann-Betrieb, dessen Angebotspalette jedoch von der Fertigung von Einzelteilen bis zu kompletten Baugruppen reicht. Auf Anfrage entstand auch schon ein Swimmingpool. Der Chef steht mit an der Maschine und schreibt auch die Angebote. Bislang tat er das „mit Excel-Tabellen und viel Erfahrung“.

Als Muhammed Yilmaz 2020 mit dem Gedanken spielte, seinen Maschinenpark zu erweitern, um mehr und mehr Richtung Lohnfertigung zu gehen, „da tauchte immer wieder Lantek als Name für eine offenbar gute Software auf“. Sie kann weltweit mehr als 1.400 Maschinenmodelle steuern und macht Unternehmen unabhängig von bestimmten Herstellern. Yilmaz nahm Kontakt zu Matthias Rolf auf, Gebietsvertriebsleiter bei Lantek, ließ sich die Schachtel-Software Lantek Expert für die automatisierte Programmierung von CNC-Schneidmaschinen vorführen und wusste, dass keine andere für ihn infrage kam. „Nukon, dessen Laserschneidmaschinen wir kaufen wollten, hat auch andere Software – aber ich wollte Lantek“, sagt er. Seit 2017 ist Nukon OEM-Partner von Lantek. Inzwischen stehen bei Yilmaz zwei von Lantek Expert gesteuerte Laserschneidanlagen: die Nukon NS PRO 625 zur Bearbeitung von Blechen und die Nukon NKT 160 für Rohre und Profile. Das Besondere daran: „Durch ihren Schwenkkopf können wir damit Fasen zur Schweißnahtvorbereitung schneiden, was uns bei kleinen Teilen vier Arbeitsschritte spart, bei großen bis zu sieben – das bedeutet richtig viel Geld“, so Yilmaz.

„Ich war sofort überzeugt“

Im Oktober 2022 waren die beiden Maschinen auf dem Weg nach Deutschland und Yilmaz besuchte mit seinem Bruder und einem Mitarbeiter den Stand von Lantek auf der Euroblech. „Ich wollte, dass Herr Rolf ihnen die Software erklärt, und hatte auch noch eine Frage zur Zeit- und Kostenrechnung“, erinnert sich Yilmaz. Rolf stellte seinen Gästen nicht nur Lantek Expert vor, sondern auch den Neuling im Portfolio: Lantek iQuoting. Yilmaz: „Ich war sofort überzeugt, denn genau das habe ich gesucht: eine Software, die alle Laufzeiten der Maschinen und die Bearbeitungszeiten kennt und in die Angebotskalkulation auch noch die aktuellen Materialpreise einbezieht. Wofür ich früher 20 bis 30 Minuten und verschiedene Excel-Tabellen brauchte, ist jetzt in zwei bis drei Minuten erledigt – und vor allem so einfach. Meine MItarbeiter, die nicht so oft Angebote schreiben, haben es auch sofort verstanden.“ Noch auf der Messe wurde man sich einig: Als die Maschinen im November angekommen waren, kam Rolfs Kollege Jens Schamberger, der bei Lantek das Beta-Tester-Programm leitet, zu Yilmaz nach Heilbronn. Er schulte das Unternehmen in der Anwendung von Lantek Expert, verband die Cloud-Software iQuoting mit der lokalen Installation und führte Yilmaz und seine Mitarbeiter in die Nutzung ein. Yilmaz: „Das ging alles schneller und besser, als ich gedacht hatte.“

„iQuoting ist so einfach, damit kann selbst jemand ohne Blech-Fachwissen und das berühmte Bauchgefühl Angebote erstellen“, sagt Jens Schamberger und erklärt. „Bei Anfrage eines Kunden wird die CAD-Datei in iQuoting eingelesen. Die Software zieht sich aus Lantek Expert die Materialkosten, Schnittgeschwindigkeiten der Maschinen und Technologietabellen. Der Kunde kann vorab seine Tarife und Margen eingeben, vielleicht auch einen Nachlass, wählt die Kalkulationsmethode, kann zudem noch bauteilbezogene Zusatzkosten berücksichtigen, hat dann im Nu die tatsächlichen Kosten für Material und Fertigung kalkuliert und das Angebot erstellt.“ Für Yilmaz entscheidend ist das Danach: „Da iQuoting und Lantek Expert für das Angebot auch gleich die Verschachtelung mitmachen und mir sagen, welches Material ich brauche, geht nach der Annahme durch den Kunden alles ganz schnell: Per Knopfdruck wird aus dem Angebot ein Arbeitsauftrag, der umgehend in die Fertigung gehen kann – mit allen Stückzahlen, dem Material, allen weiteren Arbeitsschritten, ohne dass ich alles noch einmal eingeben muss. Das ist Digitalisierung!“

Ohne zusätzliche Hardware und lokale Rechenleistungen

iQuoting ist ein cloudbasiertes Tool und wird von Lantek als Software as a Service (SaaS) angeboten. Der Kunde „mietet“ lediglich die Nutzung der Software gegen eine jährliche Gebühr und bekommt dann Zugriff darauf in der Cloud – mit maximaler Sicherheit der Daten dank modernster Verschlüsselungstechnologien, Kommunikationsisolierung und erforderlicher Authentifizierung. Das Unternehmen selbst muss dafür weder Hardware und Rechenleistung vor Ort bereitstellen noch Know-how und Personal für Installation und Wartung. All das ist die Dienstleistung von Lantek. „iQuoting verbindet die lokale Installation und Datenbank mit der Cloud – das Angebot wird dort mit externen Rechenleistungen kalkuliert und kann dann lokal gespeichert werden“, erklärt Schamberger, der überzeugt ist: „Es wird immer mehr SaaS-Module geben – und für nachwachsende Generationen wird die Arbeit damit selbstverständlich sein.“

Für Muhammed Yilmaz ist ein Punkt besonders wichtig: „Wir sind ein Familienunternehmen und ich nehme die Firma mit nach Hause. Wenn ich ein Angebot abgegeben habe und der Kunde erst nach Betriebsschluss antwortet, kann ich jederzeit und von überall in iQuoting reingehen und damit arbeiten.“

Lantek iQuoting ist in Kombination mit Lantek Expert die Minimallösung für Unternehmen, die keine Software zur Unternehmensverwaltung (ERP) haben. Rolf: „Es erleichtert aber auch Unternehmen die Angebotserstellung, die bereits mit einer kompletten Software-Suite arbeiten – denn einmal in Lantek eingegeben, können die Daten für sämtliche Prozesse verwendet werden, von der Angebotserstellung, Arbeitsvorbereitung und Fertigung über die Fertigungsverfolgung bis zu Rechnungsstellung und Materialmanagement – in einem Kreislauf, der von A bis Z von einer Software abgebildet wird.“

Auch bei Yilmaz ist das keine Utopie. Muhammad Yilmaz: „Unser Wachstum wird irgendwann weitere Softwareunterstützung erfordern. Ein ERP-System wäre der nächste Step und Lantek ein ganz heißer Kandidat, weil im Grunde alle Daten schon vorhanden sind. Außerdem bin ich mit Lantek an keinen Maschinenhersteller oder -typ gebunden und kann meinen Maschinenpark völlig frei gestalten.“

Weitere Informationen zu Lantek iQuoting finden Sie unter:

https://www.lantek.com/de/lantek-quoting-kalkulationstool-fur-bleche

Besuchen Sie Lantek vom 7. bis 11. November auf der Blechexpo in Stuttgart: Halle 1, Stand 1011.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 32.000 Kunden in über 100 Ländern und 21 eigenen Büros in 15 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

