Schnelles Pflanzenwachstum: Lampen nach dem Vorbild der Sonne

Einsatzfertige Vollspektrum-Pflanzen-Lampen bei euroLighting

Nagold, März 2021 – Für die professionelle Pflanzenaufzucht und ebenso den Hobbygärtner hat euroLighting einsatzfertige Vollspektrum-Pflanzen-Lampen nach dem Vorbild der Sonne in sein Programm aufgenommen. Sie eignen sich für einen breiten Einsatzbereich und sparen teure Einzellösungen, da sie sich universell für jede Pflanzenart und Wachstumsphase einsetzen lassen.

Zum Einsatz kommen die Vollspektrum-Pflanzen-Lampen der GW-Serie überall dort, wo die Pflanzen nicht ausreichend Licht erhalten und Unterstützung für ihr Wachstum und ihre Gesundheit benötigen. Ihr Anwendungsbereich umfasst alle Gewächshaus-Pflanzen von Blumen und Sträuchern über Kräuter bis hin zu Salat ebenso wie alle Zimmerpflanzen im privaten Haushalt.

Die LED-Lampen decken die Bedürfnisse der Pflanzen während ihres gesamten Lebenszyklus ab: Sie erzeugen das komplette Lichtspektrum ähnlich dem des Sonnenlichts und produzieren alle Wellenlängen für jede Blüh- und Wachstumsphase. Damit tragen sie zu einer deutlichen Steigerung des Wachstums und Fruchtertrags bei. Herkömmliche Pflanzen-LED-Lampen hingegen bilden oft nur ein violettes Spektrum aus roten und blauen Wellenlängen ab.

Mit einer Farbtemperatur von 4000K und einem CRI von 95 geben die Vollspektrum-Pflanzen-Lampen von euroLighting ein angenehmes neutralweißes Licht ab. Dieses unterstützt das leichte Überprüfen der Pflanzengesundheit, schont die Augen und fördert Gesundheit und Wohlbefinden des Anwenders. Mithilfe einer speziellen COB-Technik und optimierten Optik leuchten die Lampen die Pflanzen im gesamten Leuchtkegel gleichmäßig aus – und vermeiden damit das Problem, dass sich das Lichtspektrum zum Rand der beleuchteten Fläche hin verfälscht.

Die LED-Lampen sind wasserfest, passiv gekühlt und in PAR38-Größe mit E27-Sockel erhältlich. Damit ersetzen die 18W-Lampen eine 100W-Glühbirne und sparen im Vergleich über 80% an Stromkosten. Trotz ihrer Kompaktheit und ihres geringen Verbrauchs erzeugen sie einen leistungsstarken PPFD-Wert (Photosynthetische Photonenflussdichte) von 500 μmol/m²*s im Abstand von 30cm.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Firmenkontakt

euroLighting GmbH

Wolfgang Endrich

Hauptstrasse 56

72202 Nagold

49(0)7452 6007-0

w.endrich@eurolighting.de

http://www.eurolighting.de

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 559170

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.