Schnittstelle? – Für Visual Planning eine leichte Aufgabe

Die smarte Integration von Daten und Prozessen in der Ressourcenplanung

Wenn Planungs- und Dispositionsaufgaben Teil eines grösseren Unternehmenssystems sind, gilt es, die alltäglichen Daten- und Kommunikationsströme bestmöglich zu verknüpfen. Die Visual Planning Software ist ein führendes Planungstool, dass sich nahtlos und zuverlässig mit Office-Tools, Dokumentenspeichern oder zentralen ERPs verbindet: eine smarte Anbindung der elektronischen Ressourcenplanung für jedes Unternehmen.

Visual Planning ist die digitale Lösung für die Visualisierung der Personaleinsatzplanung, der Kapazitätsplanung, des Flotten-Managements oder der Projektplanung. Ganz geich, ob Verbindung zu Excel, Word, Outlook oder Anknüpfung an Dropbox, One Drive uvm – die integrierten Import-/Exportfunktionen von Visual Planning ermöglichen einen einfachen Datenaustausch. Die Anbindung und der reibungslose Austausch mit den zentralen Geschäftsanwendungen wie ERP, CRM, CMMS und anderen ist bereits seit den früheren Versionen der Software ein zuverlässiger Bestandteil.

Eine integrierte Unternehmens-IT macht das Planen und Arbeiten für die Endbenutzer effektiver und die Informationen zuverlässiger. So werden doppelte Eingaben vermieden und Aktualisierungen zwischen Systemen automatisiert. Die in Visual Planning angelegte REST- und SOAP-API ermöglichen sogar eine noch tiefere, nahtlose Integration innerhalb des Unternehmens. Dies gilt sowohl für Anwendungen, die das Unternehmen selbst entwickelt hat wie auch von Dritten.

Mit der jüngsten Version – Visual Planning VP8 – steht den Kunden der Ressourcenplanungssoftware auch eine eigene Entwickler-API („API Designer“) zur Verfügung. Visual Planning lässt sich damit mit unternehmenseigenen Anwendungen verknüpfen, oder es können sogar eigene Anwendungen und Ad-hoc Lösungen für alltägliche Probleme erstellt werden. Mit automatisierten Funktionen und neuentwickelten Funktionen können geschäftskritische Probleme gelöst werden. Auch externe Auslöser können verwenden werden, um beliebige Ressourcen oder Zeitpläne zu erstellen oder zu ändern.

Im deutschsprachigen Raum erfolgt der Vertrieb von Visual Planning exklusiv durch Advanced Solutions GmbH, einem eigenständigen Tochterunternehmen der ARC-Logiciels SA. Durch ein Netz von 17 Vertriebspartnern in der DACH-Region unterstützt Visual Planning® Kunden u.a. aus dem Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, Dienstleister oder Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Advanced Solutions ist eingebunden in ein spezialisiertes Team aus Ingenieuren und Kaufleuten von ARC Logiciels SA, Yverdon, der Generaldistributor für die Ressourcenplanungs-Software Visual Planning® in der Schweiz, in Deutschland und Österreich.

Firmenkontakt

Advanced Solutions GmbH

Carmen Heinrich

Churerstrasse 35

9470 CH-Buchs SG

+4934552398947

info@planungstafel.com

http://www.planungstafel.com

Pressekontakt

Advanced Solutions GmbH

Carmen Heinrich

Churerstrasse 35

9470 Buchs SG

0817404647

ch@adv-solutions.ch

http://www.planungstafel.com

