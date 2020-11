Schnitzeljagd für Erwachsene

Dresden auf moderne Art neu entdecken

Dresden. Die Landeshauptstadt Sachsens zählt zu den attraktivsten Reisezielen Deutschlands und jedes Jahr an die fünf Millionen Gästeübernachtungen. Kein Wunder, schließlich muss jeder Kulturbegeisterte einmal die Semperoper, den Zwinger und die vielen weiteren weltberühmten Sehenswürdigkeiten besichtigt haben. Für Dresden-Besucher steht die Frage im Raum: Auf welche Weise soll die Stadt erkundet werden? Die Klassiker Stadtführung und Bustour fallen hier gerne ein. Doch es geht auch origineller!

Auf Schnitzeljagd zum Dresden-Entdecker werden

Immer beliebter werden Konzepte, die Stadtentdeckung mit spielerischen Komponenten koppeln. Der Spaßfaktor sorgt dafür, dass die Spieler auch nach mehreren Stunden noch aufnahmefähig sind für spannende und wissenswerte Fakten und Daten rund um Dresden. Als besonders erfolgreich hat sich diesbezüglich ein Konzept erwiesen, das vielen noch aus der Kinderzeit bekannt sein dürfte: die Schnitzeljagd! Diese wird heutzutage jedoch mitnichten mit Kreidepfeilen und Süßigkeiten durchgeführt. Im Gegenteil, moderne Anbieter richten sich an ein erwachsenes Publikum. Als Belohnung der Schnitzeljagd winken neue Erkenntnisse über Dresden und ein ganz neues Wirgefühl. Denn wenn die einzelnen Stationen mit abwechslungsreichen Aufgaben rund um die jeweilige Sehenswürdigkeit angereichert sind, wachsen die Teilnehmer ganz automatisch zu einem starken Team zusammen.

CityHunters – der Anbieter für Schnitzeljagden in Dresden

Die Firma CityHunters hat sich auf Schnitzeljagden in Dresden spezialisiert und gehört zu den Marktführern in Sachen Teambuilding und interaktive Stadtentdeckung. Bereits vor über zehn Jahren hat Gründer und Geschäftsführer Daniel Sekula den Trend erkannt: “Einfach einem Schirm hinterherlaufen und Faktenbombardement ist vielen zu eintönig. Sie wollen Dresden auf spielerische Art entdecken – und da kommen unsere Schnitzeljagden ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes.” Seinem Geschäftspartner C.-Philipp Steiner ist bewusst, dass sie Dresden-Touristen etwas ganz Besonderes bieten müssen und wollen: “Wir haben ganz klassische Schnitzeljagden im Angebot, bei denen unsere Teilnehmer mit Stadtplan und Kompass Dresden durchstreifen. Wir bieten aber auch das ganz große multimediale Besteck mit modernsten Tablet-Schnitzeljagden. Hier führt ein interaktiver Stadtplan unsere Teams zu den spannendsten Sehenswürdigkeiten in Dresden.” Und CityHunters geht noch weiter: “Unsere Kunden können den Fokus auf reine Stadtentdeckung legen. Hier stellen die Rätsel die Sehenswürdigkeiten selbst in den Mittelpunkt. Wir bieten aber auch Motto-Rallyes an: Technik und Ablauf sind dieselben, doch tauchen die Teilnehmer in eine spannende Story ein.” Hierbei fungiert Dresden als Kulisse für Schnitzeljagd-Varianten wie der Krimi iPad-Rallye (geeignet für “Tatort”-Freunde) oder der Agenten Rallye mit James-Bond-Feeling.

Weitere Details finden Sie hier: Schnitzeljagd Dresden

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: www.cityhunters.de

