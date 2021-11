Schöner Schutz für Wertsachen: Edle Tresore im individuellen Look

Schmuckstücke für das Haus – Signature Safes von Hartmann Tresore

Mit den Signature Safes ist es Hartmann Tresore gelungen, Wertschutzschränke individuell und auf höchstem Niveau zu gestalten. Diese Meisterstücke sind elegant und mit ihren luxuriösen Details sehr aufwändig gearbeitet. Genau das richtige für Menschen, die sich gern mit außergewöhnlichen Dingen umgeben. In diesen Tresoren können kostbare Uhren, wertvoller Schmuck und andere Wertsachen sicher verwahrt werden. Gleichzeitig ist ein Signature Safe ein besonderer Hingucker für das Interieur des Hauses.

Wünsch dir was: Tresor in der Lieblingsfarbe

Ob Perlmuttweiß, Nachtschwarz, Ferrari-Rot oder zartes Rose: Die Luxustresore werden in jeder Wunschfarbe in makelloser Qualität lackiert. Mehrere Farbschichten und auf Wunsch Hochglanzlack werden von Meisterhand – unter Reinraum-Bedingungen – auf den Tresor aufgebracht. So entsteht eine Farbbrillanz und Farbtiefe, wie man sie sonst nur bei Klavieren kennt. So entsteht ein Tresor, der perfekt zur Einrichtung passt.

Edle Innenausstattung für wertvollen Schmuck

Die Inneneinrichtung des Tresors ist individuell gestaltbar: exklusive Uhrenbeweger, die mit höchster Präzision arbeiten, mit Samt ausgeschlagene Schubladen aus edlen Hölzern, Schmuckleisten für Ringe, LED-beleuchtete Glasböden, Griffmulden aus Edelstahl, hochglänzend vernickelte Armaturen und Bolzen sowie mit gestepptem Leder versehene Innentüren. Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie die Vorlieben der Kunden.

Hoher Widerstandsgrad kann Versicherungsprämie senken

Wichtig beim Kauf eines Tresors ist das Wissen um Widerstandsgrade. Wertschutzschränke von Hartmann Tresore sind von unabhängigen Zertifizierungsinstituten nach Euro-Norm geprüft und in allen Widerstandsgraden erhältlich. Je höher der Widerstandsgrad, desto höher lässt sich der Inhalt versichern. Bei einem Widerstandsgrad III liegt der Versicherungsschutz für Privatpersonen bei 200.000 Euro. Es empfiehlt sich, die eigene Versicherung vor der Anschaffung eines Tresores zu kontaktieren, um den Schutz konkret festzulegen. Eine Steigerung der Sicherheit lässt sich durch die Anbindung des Tresors an die hauseigene Einbruchmeldeanlage erreichen. Ein qualitativ hochwertiger Tresor gibt dem Besitzer das einzigartige Gefühl der Sicherheit, dass alle Wertgegenstände gut aufgehoben und zuverlässig vor unerwünschtem Zugriff geschützt sind.

Technologische Sicherheit

Zertifizierte und geprüfte Schlösser sind ein selbstverständliches Element der Sicherheitslösung. Hartmann Tresore empfiehlt zwei Schlossvarianten: Ein elektronisches Schloss, das mit PIN-Code arbeitet und von mehreren Benutzern mit jeweils einem eigenen Code genutzt werden kann. Die Auslesefunktion ermöglicht eine transparente Übersicht darüber, wer zu welchem Zeitpunkt den Tresor geöffnet hat. Soll zum Beispiel während des Urlaubs ein Zugriff nicht erlaubt sein, lassen sich Sperrzeiten einrichten. Eine Alternative bietet ein biometrisches Schloss, das den Zugang über einen fälschungssicheren Fingerscan ermöglicht. Auch hier können mehrere Benutzer die Erlaubnis für den Zugriff erhalten.

Hartmann Tresore gehört zu den führenden Anbietern von Tresoren in Europa und ist mit mehreren Standorten in Deutschland, dem europäischen Ausland und dem Mittleren Osten vertreten. Zum Produktprogramm gehören nach Euro-Norm geprüfte und zertifizierte Tresore in allen Größen und Sicherheitsstufen, wie Einbruch- und feuersichere Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke, Möbel- und Wandtresore, Schlüsseltresore und Schlüsselmanagement-Systeme,

Einwurf- und Deposittresore,

Wertraumtüren und Wertschutzräume, Waffenschränke.

Ein weiterer Schwerpunkt sind branchenspezifische Sicherheitslösungen, z. B. für Handel, Industrie, Hotellerie und Gastronomie, Behörden und öffentliche Einrichtungen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen, die Automobilbranche sowie für Filialisten aus unterschiedlichen Bereichen.

Das Unternehmen wurde vor mehr als 150 Jahren ursprünglich als Schmiede und Stellmacherei gegründet. 1983 erfolgte die Spezialisierung auf den Bereich Tresore. Die Hartmann Tresore befindet sich noch heute in Familienbesitz. Die Arbeitsabläufe und -prozesse des Unternehmens sind nach der DIN EN ISO 9001 von der VdS GmbH zertifiziert.

