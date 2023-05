Schönheitschirurgie Düsseldorf – Taina Thoma & Dr. Karl Schuhmann

Doppelspitze mit Doppelwums – das neue Dreamteam für Deine Schönheitschirurgie in Düsseldorf

Taina Thoma und Dr. Karl Schuhmann sind nun gemeinsam in Sachen Schönheitschirurgie und Plastische Chirurgie in Düsseldorf tätig. Seit dem 1. Mai 2023 ist die Ärztin für Ästhetische Medizin und Schönheitschirurgin Taina Thoma Praxispartnerin in der Privatpraxis von Dr. Karl Schuhmann.

Die gebürtige Norwegerin zeichnet sich durch ihre langjährige Erfahrung als behandelnde Ärztin in verschiedenen renommierten Privatpraxen für Plastische Chirurgie und Schönheitschirurgie in Düsseldorf aus. „Die neue Praxispartnerin von Dr. Schuhmann zu sein, freut mich sehr.“, erklärt Taina Thoma. „Wir ergänzen uns hervorragend in unserem Behandlungsspektrum und in unserer Arbeitsweise.“, so die Schönheitschirurgin. Taina Thoma erweitert das Behandlungsspektrum der Privatpraxis um ihre Expertise bei der Faltenbehandlung und Gesichtsverjüngung mit individuellen Behandlungsprogrammen und der Oberlidstraffung. Bei den Körperbehandlungen ist Taina Thoma Expertin für die Fettabsaugung mit der besonders gewebeschonenden Wasserstrahltechnik, für die Eigenfett Behandlung (Lipofilling) für Brust, Po und Gesicht und zur Narbenkorrektur sowie auf dem Gebiet der Intimchirurgie.

Seit 2016 ist der Plastische Chirurg Dr. Karl Schuhmann Inhaber der Privatpraxis für Plastische/Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie unweit der Königsallee in Düsseldorf. Dr. Schuhmann ist auch Chefarzt der Klinik für Plastische/Ästhetische Chirurgie und Handchirurgie an den Augusta Kliniken Bochum Hattingen. „Ich freue mich, mit Taina Thoma eine Praxispartnerin für Düsseldorf gefunden zu haben, die eine langjährige Erfahrung in der Ästhetischen Medizin und Schönheitschirurgie aufweist und ebenfalls große internationale Expertise auf ihrem Gebiet besitzt.“, freut sich Dr. Schuhmann auf die Zusammenarbeit. Die Behandlungsschwerpunkte des Plastischen Chirurgen sind die professionelle Brustoperation, das natürliche Facelift sowie die effizienten Faltenbehandlungen zur Gesichtsverjüngung. Dr. Schuhmann ist europaweit einer der wenigen Fachärzte, der die Technik des sogenannten One-Stitch-Facelift beherrscht. Eine minimalinvasive Gesichtsstraffung, die ohne Ausfallzeiten und sichtbare Narben Wangen, Hamsterbäckchen und die Kinnlinie strafft.

Mit dieser Doppelspritze ergänzen sich die beiden Mediziner hervorragend. „Unsere Patient:innen sind begeistert, wenn sie von zwei renommieren Ärzten beraten und behandelt werden.“, erklärt Taina Thoma. Derzeit praktizieren die beiden Schönheitschirurgen an der Haroldstraße 34 in Düsseldorf. Aber schon im Herbst stehen neue Veränderungen an. Dann eröffnet das Dreamteam der Plastischen Chirurgie und Schönheitschirurgie eine neue Praxis im Herzen von Düsseldorf unter neuen Namen und an einem neuen Standort.

Plastische Chirurgie mit Sinn für Ästhetik – Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Dr. Karl Schuhmann sich der Plastischen Chirurgie und der Ästhetischen Chirurgie verschrieben. Er und sein Team bieten eine breite Palette von sinnvollen und sicheren Verfahren und Schönheitsbehandlungen an.

Das Behandlungsspektrum reicht dabei vom Facelifting, über die Brustvergrößerung und die Bauchdeckenstraffung bis hin zur Faltenbehandlung. Plastische Chirurgie ist für Dr. Karl Schuhmann mehr als reine Schönheitschirurgie. Diesen hohen Qualitätsstandard bietet er seinen Patient:Innen in seiner individuellen Beratung, professionellen Behandlung und sorgfältigen Nachsorge.

