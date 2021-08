Schrofheide bekommt einen Lebenshelfer für Senioren

Lebenshelfer mit Pflegeerfahrung: Daniel Klautsch ist ab sofort für die SeniorenLebenshilfe in Schorfheide tätig

Schorfheide, 16.08.2021. Ab sofort stehen für Senioren in der amtsfreien Gemeinde Schorfheide im Norden Brandenburgs mit dem Lebenshelfer Daniel Klautsch die Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe zur Verfügung. Dieses Angebot umfasst die Unterstützung von älteren Menschen bei sehr unterschiedlichen Tätigkeiten im Alltag. Im vorpflegerischen Bereich versuchen Lebenshelfer und Lebenshelferinnen der SeniorenLebenshilfe deutschlandweit, als menschliche Schnittstelle die Lebensqualität der betreuten Personen zu steigern. Wer mehr Informationen zum Umfang der individuell angepassten Leistungen für Senioren und Daniel Klautschs Tätigkeit sucht, wird unter www.seniorenlebenshilfe.de und unter Lebenshelfer in Schorfheide fündig.

Außergewöhnliches Konzept für ein möglichst selbstbestimmtes Senioren-Leben

Die SeniorenLebenshilfe will Frauen und Männern im Alter möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in der privaten Wohnung mit den gewohnten Mitmenschen im Umfeld ermöglichen. Neben gemeinschaftlichen Aktivitäten ist der zwischenmenschliche Dialog zwischen Lebenshelfern und Senioren ein entscheidende Bestandteil des Dienstleistungskonzepts. Durch die Spezialisierung auf die vorpflegerische Betreuung hebt sich die SeniorenLebenshilfe von anderen Anbietern aus der Branche ab. In einer Zentrale in Berlin werden die selbstständig-freiberuflichen Lebenshelfer und Helferinnen koordiniert. Seit 2012 ist in allen deutschen Bundesländern ein nahezu flächendeckendes Netzwerk der SeniorenLebenshilfe entstanden. Fachliche Schulungen und Fortbildungen bereiten die Lebenshelfer gezielt auf ihre Aufgaben vor.

Individuell gestaltete Dienstleistungen für Senioren mit menschlicher Komponente als Herzstück

Wer die Unterstützung von Daniel Klautsch oder anderen Mitgliedern des SeniorenLebenshilfe-Netzwerks anfordert, darf mit den Lebenshelfern auf Honorar-Basis flexibel ein individuelles Leistungspaket vereinbaren. Auf Wunsch steht die angebotene Unterstützung für alle typischen Tätigkeiten im Alltag der Senioren zur Verfügung. Die Hilfe durch zwischenmenschliche Gespräche und gemeinsame Aktivitäten steht bei der SeniorenLebenshilfe prinzipiell im Mittelpunkt. Außerdem können die Lebenshelfer sich um die Pflegekoordination kümmern und die betreuten Personen bei Besuchen im persönlichen Umfeld oder wichtigen Terminen begleiten. Die Unterstützung beim Einkaufen, Kochen und Putzen sowie sonstigen Aufgaben im Haushalt zählt genauso zum potenziellen Leistungspaket. Sobald Senioren eine Alltagsaufgabe schwerfällt, helfen die Dienstleister gerne bei der Bewältigung.

Daniel Klautsch als Lebenshelfer mit Erfahrungen im Pflegebereich

Daniel Klautsch bietet mit beruflichen Erfahrungen durch eine ambulante sowie stationäre Tätigkeit als Pflege- und Betreuungskraft für die Aufgaben eines Lebenshelfers gute Voraussetzungen. Vor seiner Ausbildung im Pflegebereich hatte er bereits als Service- und Empfangskraft Gefallen daran gefunden, einen Beruf mit vielen Kontakten zu anderen Menschen auszuüben. Weil Daniel Klautsch den Menschenkontakt im Pflegebereich als erfüllend empfindet, entschied er sich für die Absolvierung des Ausbildungskurses der SeniorenLebenshilfe. Im Sommer 2021 begann schließlich seine neue Tätigkeit als Lebenshelfer. Die gesammelten Erfahrungen mit den typischen Beschwerden und Sorgen im Alter helfen ihm dabei, Senioren im Alter ein möglichst selbstbestimmtes Leben genießen zu lassen.

Weitere Fakten zu Daniel Klautsch und der SeniorenLebenshilfe

In Schorfheide bietet Daniel Klautsch die Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe ebenso wie in der Umgebung im brandenburgischen Landkreis Barnim an. Daher lohnt sich auch für Senioren in anderen Orten aus der Region eine Anfrage. Die Salanje GmbH hat die SeniorenLebenshilfe mit ihrem Berliner Hauptsitz als Marke eintragen lassen. In ganz Deutschland strebt die familiengeführte Firma eine Erweiterung des Netzwerks mit selbstständigen Lebenshelfern an. Darum wirbt die SeniorenLebenshilfe ununterbrochen um neue Partner und bietet zur Vorbereitung Schulungen sowie fachliche Fortbildungen an.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

