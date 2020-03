Schuhe in Übergröße – Europas größtes Angebot bei schuhplus

Von klassisch über sportiv bis hin zu extravagant: große Schuhe von schuhplus

Für Männer und Frauen mit großen Füßen gibt es gute Nachrichten. Denn das Unternehmen schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet eine riesige Auswahl an exklusiven Markenschuhen in Übergrößen. Im Online Shop können Kunden und Kundinnen günstige und hochwertige Schuhe in Übergröße in verschiedenen Stilrichtungen kaufen. Das Angebot reicht von Pumps und Ballerinas über Stiefeletten und Sandaletten bis hin zu Halbschuhen und Businessschuhen, sodass für jede Gelegenheit und für jeden Geschmack das passende Paar Schuhe vorhanden ist.

Große Auswahl für Menschen mit großen Füßen

schuhplus ist das größte Versandhaus für Schuhe in Übergröße in ganz Europa. Hier müssen sich Menschen mit großen Füßen nicht mit dem begnügen, was übrig ist, sondern können aus den Vollen schöpfen und sich genauso wie alle anderen ein Paar aussuchen, das ihnen auch wirklich gefällt. Das Unternehmen führt verschiedene Marken, die sich alle durch ihre Qualität und ihren individuellen Style auszeichnen. Zudem gibt es im Online Shop zahlreiche Schuhe in Übergröße von der Eigenmarke zu entdecken. Per Klick können die Schuhe bequem online bestellt werden. Die Ware wird schnell versandt und somit auch innerhalb kürzester Zeit zugestellt. Optional ist auch ein Expressversand möglich. Sollte ein Paar einmal nicht passen, kann es zurückgeschickt und ausgetauscht werden. Darüber hinaus haben die Kunden und Kundinnen die Möglichkeit die Schuhe auch in einem der drei Ladengeschäfte von schuhplus auszusuchen und direkt vor Ort anzuprobieren.

Von klassisch über sportiv bis hin zu extravagant

schuhplus deckt alle erdenklichen Stilrichtungen ab, sodass keine Wünsche übrigbleiben. So gibt es beispielsweise jede Menge sportive Schuhe in Übergröße für Damen und Herren. Dazu gehören die vielen bequemen Sneakers, die nicht nur einen hohen Tragekomfort bieten, sondern auch richtig lässig aussehen. Sehr leger zeigen sich auch die Schnürboots und Chelsea Boots aus dem Online Shop, während für den seriösen Business-Look elegante Halbschuhe für Herren und schicke Pumps und Ballerinas für Damen zur Verfügung stehen. Doch auch für Damen und Herren mit ausgefallenem Geschmack gibt es stylische Schuhe in Übergrößen zu entdecken.

Schuhe in Übergröße für das knappe Budget

Die Preise bei schuhplus sind sehr fair gestaltet. Wer auf jeden Cent achten muss oder einfach gerne Schuhe kauft und deswegen nach günstigen Modellen sucht, wird im Online Shop ebenfalls fündig. Der SALE bietet heruntergesetzte Markenschuhe in Übergrößen. Vor allem zum Saisonende finden sich hier immer wieder jede Menge Schuhe zu stark reduzierten Preisen. Doch auch zwischendurch gibt es einige Schnäppchen zu entdecken. Da das Angebot laufend erweitert wird, lohnt es sich häufiger vorbeizuschauen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

