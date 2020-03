Schuhe in Übergrößen für Damen und Herren bei schuhplus in Dörverden

Große Schuhe für Damen und Herren in allen Variationen

Damen und Herren, die auf der Suche nach trendigen Schuhmodellen sind, werden jetzt ganz sicher fündig bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Dörverden bei Bremen. Das Unternehmen hat sich auf große Größen spezialisiert und bietet Schuhe für Damen und Herren an. Von Pumps über Halbschuhe bis zu Stiefeln oder Pantoffeln ist hier so gut wie jeder Schuh in Übergröße erhältlich.

Auch Damen und Herren mit großen Füßen benötigen diverse Schuhe, mit denen sie gut gekleidet durch das Jahr gehen. Im Büro oder in der Schule punkten für die Damen meist klassische Modelle wie Boots und Ballerina, während Halbschuhe und Sneaker bei den Herren hoch im Kurs stehen. Bei schuhplus im niedersächsischen Dörverden gibt es diese und viele weitere Schuhmodelle wie Stiefel oder Zehentrenner in vielen trendigen Varianten, Farben und Größen. schuhplus bietet seine Modelle für die Dame in den Größen 42 bis 46 und für den Herrn in den Größen 46 bis 54 an.

Bekannte Marken bei schuhplus

Viele namhafte Hersteller haben ihr Angebot auf Damen- und Herrenschuhe in großen Größen erweitert, und sind ab sofort bei im Bremer Umland bei schuhplus zu finden. Das Unternehmen hat sich ausschließlich auf Schuhe in Übergrößen für Damen und Herren spezialisiert und bietet die Modelle in großen Größen unter anderem von Herstellern wie Grünwald und Rieker, von Gabor und Josef Seibel oder auch Skechers und Timbaland an.

Mit trendigen Schuhen von schuhplus das eigene Outfit komplettieren

Für Damen und Herren mit großen Füßen ist es jetzt kein Problem mehr, das eigene Outfit mit tollen Schuhen zu upgraden. Wer hochwertigen Modelle benötigt, schaut einfach in dem Shop von schuhplus vorbei. Der Vorteil eines Besuchs vor Ort ist neben der Möglichkeit, die Schuhe direkt anzuprobieren ebenfalls die Chance, sich durch einen der kompetenten Mitarbeiter professionell und zuvorkommend beraten zu lassen. Dank schuhplus hat die nervenaufreibende Suche nach passenden Schuhmodellen in Übergröße für Damen und Herren ein Ende.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

