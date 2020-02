schuhplus in Kaltenkirchen führt Hausschuhe in Übergrößen für Herren

Modisch auch Zuhause – Herren-Pantoffeln im Ohland-Park

Wer Hausschuhe in Übergrößen für Herren benötigt, wird bei schuhplus in Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein mit Sicherheit fündig. Im Ohland-Park gibt es ein großes Sortiment an Hausschuhen und Pantoletten, bei denen nicht auf ansprechendes Design und Komfort verzichtet werden muss. schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park führt ein breites Sortiment an Clogs aus Glattleder, Hausschuhen aus Filz oder auch Pantoletten aus Synthetik. Modische Schuhe in Übergröße in verschiedenen Farben und Styles gepaart mit einem unvergleichlichen Wohlgefühl erwarten den anspruchsvollen Mann im Store von schuhplus.

XXL-Pantoffeln in Übergröße für Herren im Kaltenkirchener Ohland-Park bei schuhplus

schuhplus hat das breite Angebot an Herrenschuhen in Übergrößen im Store in Kaltenkirchen im Ohland-Park bei sich im Angebot gebündelt und bietet Hausschuhe in Übergrößen für Herren unter anderem der Marken Josef Seibel, Dr. Brinkmann oder Jomos an. Sämtliche Schuhmodelle sind perfekt verarbeitet und überzeugen durch einen tadellosen Sitz sowie ein angenehmes Laufgefühl in den eigenen vier Wänden. Wer an den trendigen Pantoffeln in Übergrößen von schuhplus interessiert ist, ist in Kaltenkirchen in der Metropolregion Hamburg herzlich eingeladen, sich bei professioneller Beratung einen Überblick über das gesamte Sortiment zu verschaffen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

