Das Unternehmen schuhplus, Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, bietet traditionell eine beeindruckende Auswahl an Damenschuhen in den Größen 42-46 und Herrenschuhen in den Größen 46-54. Mit einer starken Online-Präsenz, unterstützt durch physische Geschäfte, steht schuhplus an vorderster Front bei der Bereitstellung hochwertiger Schuhe für Menschen mit größeren Füßen. Die Schuhindustrie hat lange Zeit Menschen mit besonders großen Füßen vernachlässigt. Das Versandhaus schuhplus hat vor über 20 Jahren die Herausforderung angenommen, diesen Markt zu bedienen – etwa auch mit damenschuhe gr 43 oder großen Sneakern. Mit einer spezialisierten Auswahl an Schuhen, die dezidiert für das Segment der Übergrößen entwickelt wurden, hat das Unternehmen eine Nische in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich ausgebaut.

Online-Shop und Fachgeschäft Hand in Hand

Während sich viele Unternehmen auf entweder den Online- oder den Einzelhandelsmarkt konzentrieren, hat schuhplus seinen Kunden durch die effektive Nutzung beider Vertriebswege einen Mehrwert geboten. Mit einem intuitiven Webshop-Erlebnis und Fachgeschäften, die für eine persönliche Beratung und Passformbeurteilung zur Verfügung stehen, steht das Kundenwohl im Vordergrund. Ob also damenschuhe größe 43 gesucht werden, Halbschuhe in Übergrößen, generell schuhe übergrössen, große Freizeitschuhe oder XL-Markenschuhe: Das Unternehmen ist auf große Schuhlösungen spezialisiert und bietet für jeden Anlass das passende Schuhwerk.

KMU, Mittelstand, Investitionen

Wie das Unternehmen dezidiert unter Beweis stellt, ist der Mittelstand der Motor für Innovation und Qualität. Durch ihre Fokussierung auf einen spezifischen Bedarf hat die Firma ihre Position im Segment der Übergrößen-Schuhe europaweit führend etabliert und beweist, dass KMU-Betriebe ein wichtiger Teil der Wirtschaft ist. Versandhäuser wie schuhplus nehmen in der Schuhindustrie eine immer wichtigere Rolle ein. Mit der Möglichkeit, eine größere Auswahl und speziellere Produkte anzubieten als traditionelle Geschäfte, bieten sie Kunden eine bequeme und effiziente Möglichkeit, ihre Schuhbedürfnisse von damenschuhe gr. 43 über große Männerschuhe bis gr 43 damenschuhe zu erfüllen.

schuhplus hat sich bereits vor über 20 Jahren das Ziel gesetzt, den oft vernachlässigten Markt der Schuhe in Übergrößen zu bedienen. Mit einer starken kombinierten Präsenz von Online- und Einzelhandelsgeschäften hat das Unternehmen seine Position als führendes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen behauptet und setzt sich als Ziel, diese führende Postion auch in Zukunft zu verteidigen.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

