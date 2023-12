schuhplus mit „Deutscher Wirtschaftspreis 2023“ ausgezeichnet

Übergrößen-Spezialist erhält Auszeichnung als „Bester Schuhfachhändler 2023“

(Staffordshire/Dörverden) – Der auf Schuhe in Übergrößen spezialisierte Nischenhändler schuhplus ist mit dem Deutschen Wirtschaftspreis in der Kategorie “ Bester Schuhfachhändler 2023“ ausgezeichnet worden. Der vom britischen Wirtschaftsverlag Ai Global Media vergebe Award würdigt die Leistung des niedersächsischen Unternehmens in seiner Laudatio als innovativ, wegweisend und zukunftsorientiert. Der Schuhfachhändler mit klarer Vertriebsstruktur und viraler Vermarktungsstrategie sei einzigartig in der Schuhbranche und verdeutlicht in seiner Nischenkonzentration das Marktpotenzial von KMU-Betrieben gegenüber global operierenden Marktmonopolisten.

Große Schuhe seit über 20 Jahren als festes Firmenmotto

Mit der fokussierten Verdichtung auf große Damenschuhe (42-46) sowie große Herrenschuhe (46-54) hat sich schuhplus als Handelsmarke zum Synonym einer ganzen Sparte entwickelt. Im Jahre 2002 war die Spezialisierung für Firmengründer Kay Zimmer (49) ein logischer und notwendiger Schritt. „Wir wollten im Fashion-Segment ein eigenes Branding kreieren, zugleich wirtschaftlich unabhängig bleiben ohne Fremdinvestoren an Bord. Wir haben schnell die Marktlücke und die digitale Unterrepräsentanz von XL-Schuhen im jungen Internet erkannt. Aus dieser Beobachtung folgte die sofortige Entscheidung. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt – und das wurde zu unserem großen Durchbruch“, erklärt Zimmer, der mit Freude und Stolz auf die Entwicklung sieht. Der erzielte Business-Award ist für Co-Gründer Georg Mahn (47) eine bedeutsame Auszeichnung, verbunden mit einem Rückblick auf die Anfangszeiten. „Unser Unternehmen ist heute ein stabiles, sicheres und innovatives Schiff mit viel Kraft und einem einzigartigen Team. Unsere Anfänge waren gänzlich anders und geprägt von einem Energiebedarf, der ein 24/7-Pensum über Jahre hinweg benötigte. Der Wirtschaftspreis hat darauf basierend eine unfassbar tiefgreifende Bedeutung für mich“, so der Expansionschef.

schuhplus laut EU Business News ein Vorzeigeunternehmen

Unternehmen brauchen Alleinstellungsmerkmale: Das ist die zentrale Botschaft des Awardverleihers im Wirtschaftsmagazin EU Business News. Für die Preiskoordinatorin Tylor Wilson muss das Marktpotenzial überzeugen. „Unsere Forschungsteams führen ein leistungsbezogenes, 12-monatiges Bewertungsverfahren durch. Im Rahmen dieser unabhängigen Untersuchungen werden Wirtschaftsberichte analysiert, zusätzlich Bewertungsportale Dritter sowie öffentlich zugängliche Social Media Aktivitäten begutachtet. Diese Informationen werden dann an unser Bewertungsgremium weitergeleitet, das eine endgültige Entscheidung trifft. Der Omnichannel-Fachhändler schuhplus wurde bei unserem siebten jährlichen German Business Awards 2023 als „Best Specialist Footwear Retailer 2023″ ausgezeichnet, da der Betrieb der Gründer & Firmenchefs Kay Zimmer und Georg Mahn als Vorzeigeunternehmen mit Marktdominanz, Authentizität und Einzigartigkeit die Jury überzeugte.“

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

