schuhplus-Partnerprogramm für Erfolg mit XL-Schuhen

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen, schuhplus, öffnet seine Tore für ein exklusives Partnerprogramm, das speziell auf das Segment der Übergrößen-Schuhe ausgerichtet ist. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich schuhplus als Marktführer in diesem Bereich etabliert, mit einem klaren Fokus auf große Damenschuhe (Größe 42-46) und große Herrenschuhe (Größe 46-54). Mit dem Affiliate-Programm sorgt der Nischenfachhändler dafür, dass im Segment des Empfehlungsmarketings treue Kundinnen und Kunden sowie generell Publisher mit eigenen Webseiten oder eigener Community für schuhplus-Empfehlungen belohnt werden.

Die Basis des großen Erfolgs vom SchuhXL-Spezialisten aus Niedersachsen liegt in der konsequenten Ausrichtung auf den Handel mit Übergrößen-Schuhen für Damen und Herren. Mit über 35.000 Kundenbewertungen, die eine Gesamtnote von „Herausragend“ tragen, hat sich schuhplus als Synonym für Qualität und Verlässlichkeit etabliert und wurde zum Synonym einer gesamten Schuhsparte. Als Publisher haben Betreiber von Webseiten oder Social Media Kanälen die Möglichkeit, vom exklusiven Partnerprogramm bei Webgains zu profitieren und Teil der einzigartigen Erfolgsgeschichte von schuhplus zu werden. Das Programm zeichnet sich durch eine großzügige Provisionsstruktur pro Verkauf aus, eine 30-tägige Cookie-Laufzeit für langfristige Effekte, sowie die Möglichkeit individueller Kooperationen, um Reichweiten bestmöglich zu nutzen.

„Die Partner von schuhplus profitieren nicht nur von finanziellen Anreizen, sondern auch von Warenkörben mit überdurchschnittlichem Wert, die das Verdienstpotenzial weiter steigern. Das Support-Team sowie das hauseigene department of graphics steht Publishern mit professioneller und persönlicher Betreuung zur Seite, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten“, so Georg Mahn, Leiter des Affiliate-Programms bei schuhplus.

Für Webseitenbetreiber bietet das Partnerprogramm von Europas Marktführer für große Schuhe eine lukrative Möglichkeit zur Monetarisierung. Durch die Integration von Partnerlinks profitiert der Betreiber von jeder erfolgreichen Vermittlung und erhält einen finanziellen Anreiz für die Bemühungen. Die Vielseitigkeit der Produkte von schuhplus ermöglicht es, authentische Empfehlungen zu erstellen und Leser an hochwertige Übergrößen-Schuhe heranzuführen. Betreiber von Blogs werten ihre Inhalte durch das schuhplus-Partnerprogramm auf, indem sie gezielt auf Angebote, neue Kollektionen oder Rabattaktionen hinweisen. Die Flexibilität des Programms erlaubt den Blogbetreibern, ihre Empfehlungen auf ihre individuelle Leserschaft zuzuschneiden und damit die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Vermittlung zu erhöhen. Für Inhaber von E-Mail-Verteilern bietet das Marketingprogramm eine effektive Möglichkeit, Abonnenten über aktuelle Trends zu informieren. Die Integration von Partnerlinks in Newsletter erlaubt eine direkte Verbindung zu den Produkten von schuhplus, was zu potenziellen Verkäufen und damit zu einer erhöhten Provision führt.

Die Teilnahme am schuhplus-Partnerprogramm ist auch für Betreiber von Social-Media-Communities äußerst attraktiv. Durch die gezielte Platzierung von Partnerlinks in Social-Media-Beiträgen können Community-Manager ihre Follower über besondere Aktionen oder neue Produkte informieren. Die hohe Interaktivität von Social Media bietet die Möglichkeit, direkt auf Feedback zu reagieren und die Community aktiv in die Empfehlungsprozesse einzubeziehen. Die Flexibilität des Partnerprogramms ermöglicht es allen Publishern, unabhängig von der Plattform, ihre Reichweite bestmöglich zu nutzen. Eine klare Transparenz in Bezug auf Provisionsstrukturen, Cookie-Laufzeiten und individuelle Kooperationen schafft eine vertrauensvolle Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen schuhplus und den verschiedenen Publishern.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

