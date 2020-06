Schukat electronic auf den PCIM Europe digital days

7. bis 8. Juli 2020 kostenlos in digitaler Form

Monheim, Juni 2020 – Schukat electronic nimmt an den PCIM Europe digital days teil. Die Messe findet vom 7. bis 8. Juli 2020 kostenlos in digitaler Form auf der Eventplattform Talque statt. Hier präsentiert der Distributor seine Neuheiten aus den Bereichen Stromversorgung, Bauteile, Halbleiter und Lüfter.

Im Bereich Stromversorgungen zeigt Schukat die Neuheiten des Herstellers MEAN WELL, darunter kontaktgekühlte AC/DC-Netzteile der UHP-Serie mit Leistungen von 200 bis 2500W und flüssigkeitsgekühlte 3500W-Netzteile der PHP-Serie. Auf industrielle und medizinische Applikationen ausgelegt sind die Open-Frame-Netzteile des Herstellers – die neuen in der Bauform reduzierten 120W-Serien EPP-120S bzw. RPS-120S sowie die 45W- bzw. 65W-Serien EPS-45 und EPS-65 mit je 3×2 Zoll.

Das Recom-Portfolio bei Schukat umfasst kompakte und leistungsstarke AC/DC-Netzteile, wie das neue RACM-550 und die DC/DC-Wandler. Die Palette an Schaltreglern reicht hier von 0,25W bis zum 3000W-Schaltregler RBBA-3000-50.

Bei den Bauteilen und Komponenten hat Schukat unter anderem das bestehende Portfolio von Zettler Electronics stark ausgebaut. Dazu zählen sowohl die Printrelais-Serien AZ762 und AZ764 ebenso wie die Power-Relais mit den Typen AZ76621P, AZDC110 und AZ21501. Die Type AZSR131 ist insbesondere für den Einsatz in Wallboxen geeignet.

Weiterhin aktuell sind die Hochleistungs-LED-Kühlkörper von MechaTronix für die Konvektionskühlung von Power-LEDs, COB-Modulen und LED Engines. Ein modulares Design für Spot- und Downlight-Strahler mit Montagebohrungen für z. B. Zhaga und Bridgelux bietet die Serie ModuLED, die Pin Fin-Serie LPF lässt dank offener Struktur der Rundstifte sogar in einer schrägen Position von über 50° die heiße Luft nach oben entweichen.

Im Fokus der Halbleiter steht u. a. der Hersteller Taiwan Semiconductor. Schukat präsentiert hier die glaspassivierten SMD-Überspannungsschutzdioden mit 3000W sowie die 40V- und 60V-N-Channel Power-MOSFETs der TSM_CR(H)-Serie. Diese verfügen über einen sehr niedrigen Einschaltwiderstand, einen Logic-Level-Eingang und sind in einem kompakten PDFN56-Gehäuse mit kleinem Formfaktor untergebracht. Zudem gibt es die N-Channel SiC-Leistungs-MOSFETs der SCT-Serie von ROHM Semiconductor sowie die Fotovoltaik-Relais PhotoMOS von Panasonic mit MOSFET-Ausgang zu sehen, die sich durch eine sehr niedrige Offset-Spannung in geschlossenen Schaltkreisen auszeichnen.

Mit der EC-Serie von Sunon präsentiert Schukat Lüfter, die gegenüber konventionellen AC-Lüftern bis zu 80% Energie einsparen können. Die EC-Version verfügt über eine um mehr als 22% gesteigerte Drehzahl bei einer Energieeinsparung von fast 77% (bei identischem Rastermaß 120x38mm). Hier stehen unterschiedliche Ausführungen zur Verfügung, ob Standard, IP21, IP55, IP68 für raue Umgebungen oder IP55 mit Atex-Zertifizierung (EX-geschützt).

https://pcim.mesago.com/nuernberg/de.html

Schukat electronic Vertriebs GmbH ist ein Distributor für aktive, passive und elektromechanische Bauteile. Als Franchisepartner vieler führender Hersteller wie CDIL, CRC, Sensata/Crydom, Everlight, Finder, Fujitsu, Hahn, LiteOn, MeanWell, Microchip, Panasonic, Recom, Sunon, Talema und TSC sowie 250 weiterer Linien, bietet Schukat einen kompetenten Projektierungs- und Logistiksupport und begleitet rund 10.000 B2B-Kunden in 50 Ländern von der Entwicklung bis zur Serienproduktion. Technische Kataloge und feste Ansprechpartner im Innen- und Außendienst sind Basis des Geschäftsmodells.

Schukat electronic ist DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Im Bereich Traceability nimmt der Distributor eine Vorreiterrolle ein: Seit gut 20 Jahren garantiert Schukat mit seiner Traceability-Lösung die lückenlose Rückverfolgbarkeit jedes jemals ausgelieferten Bauteils vom Kunden bis zum Hersteller. Die Schukat electronic Vertriebs GmbH mit Unternehmenssitz in Monheim am Rhein wurde 1964 gegründet und hat im Geschäftsjahr 2019 mit 200 Mitarbeitern/innen einen Umsatz von 104 Mio. Euro erzielt.

Firmenkontakt

Schukat electronic Vertriebs GmbH

Sylvia Heckrath

Hans-Georg-Schukat-Straße 2

40789 Monheim a. Rhein

+49 2173 950-0

info@schukat.com

http://www.schukat.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH

Sabrina Hausner

Landshuter Str. 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0

sabrina@lorenzoni.de

http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.