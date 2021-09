Schulbeginn mit Fotogeschenken von fotoCharly

Einzigartige Fotoprodukte zur Erinnerung an den ersten Schultag

Die Einschulung des Kindes oder der erste Kindergartentag wird mit einer Schultüte gefüllt mit personalisierten Fotostickern, Trinkflaschen oder Jausenboxen unvergesslich. Ein individueller Schulrucksack oder eine Schultasche mit eigenen Fotos begleiten die Schulkinder bei Ihrem ersten Schultag. Erinnerungen an die Einschulung können auf einem hochwertig gedruckten Foto oder Wandbild festgehalten werde. Bei fotoCharly gibt es hierfür von 27. August bis zum 23. September 2021 auf die Wanddekoration Acryl Leinwand und Dibond 20% Rabatt.

Individuelle Fotogeschenke für eine unvergessliche Einschulung

Der erste Kindergartentag oder Schultag kann in hochwertigen Premium Fotobüchern oder auf großen Wandbildern ewig festgehalten werden. Für einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt sind personalisierte Jausenboxen, Trinkflaschen und Federpenale etwas ganz Besonderes. Mit einem personalisierten Schulrucksack oder einer Schultasche haben die Kinder ihren liebsten Moment jeden Tag dabei. Für Teenager sind individuelle Mauspads, Laptophüllen oder Handyhüllen, bedruckt mit eigenen Fotos, ein echter Hingucker. Für eine unvergessliche Erinnerung an den ersten Schultag erhält man bei fotoCharly vom 27. August bis zum 23. September 2021 auf Wandbilder Acryl Leinwand und Dibond 20% Rabatt. Einfach online im Editor, per App oder per kostenloser Software gestalten und 20% Rabatt sichern. https://www.fotocharly.at/themen/einschulung

Besondere Fotogeschenke -Foto auf Schiefersteinplatten

Eine Schiefersteinplatte bedruckt mit dem liebsten Foto ist nicht nur ein echter Hingucker sondern auch ein Unikat aufgrund des natürlichen Materials und der behauenen Kante des Schiefersteins. Ob als Aufsteller auf der Kommode oder als beeindruckendes Wandbild, das Fotoprodukt ist in sechs verschiedenen Formaten von 20×14,5cm bis 60x60cm verfügbar und sorgt für ein besonders naturverbundenes Fotogeschenk. Im Rahmen der Happy Day Aktion gibt es bei fotoCharly von 13. August bis zum 23. September 2021 mit dem Rabattcode HAPPYDAY außerdem 20% Rabatt auf alle Schiefersteinplatten. Jetzt online die perfekte Größe wählen, Foto gestalten und das individuelle Fotogeschenk der besonderen Art erhalten. https://www.fotocharly.at/de/fotogeschenke/wohnen-dekoration/schiefersteinplatte

Naturnahe Geschenkideen mit Holzbildern und Holzfiguren mit Foto

Ein weiteres fotoCharly Fotogeschenk der besonderen Art ist der individuelle Fotodrucke auf Holz – ein echtes Unikat. Verschenken Sie Erinnerungen mit einem Porträt als einzigartige Holzfigur, ideal als kleine Aufmerksamkeit für die Liebsten. Zwischen dem 22.Oktober und 18.November 2021 erhalten Sie mit dem Rabattcode HAPPYDAY 20% Rabatt auf alle Produkte auf Holz gedruckt, auch auf Fotofiguren.

fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

