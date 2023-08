Schulbeginn mit Fotoprodukten von fotoCharly

Unvergesslicher Start ins neue Kindergarten- und Schuljahr

Mit fotoCharly gelingt der Start in das neue Schuljahr und Kindergartenjahr hervorragend. Einzigartige Trinkflaschen, Jausenboxen, Taschen und Federpenal warten darauf, in den Schulalltag mitgenommen zu werden. 12. Jahre fotoCharly, der Fotoanbieter feiert seinen Geburtstag mit 50 Prozent Rabatt auf deinen Fotobuch-Auftrag (bei einer Bestellung von mindestens zwei Fotobüchern).

Schulstart mit Fotoprodukten von fotoCharly

Den diesjährigen Schulbeginn mit Fotogeschenken von fotoCharly zu einem besonderen Erlebnis werden lassen. Ob eine selbstgestaltete Flasche und Jausenbox, eine personalisierte Handyhülle, eine Tasche oder einen Rucksack mit eigenem Foto: Über diese Fotogeschenke von fotoCharly freuen sich Groß und Klein. Tipp: Halten Sie die Momente vom ersten Schultag mit einem Fotobuch von fotoCharly für immer fest. Bei fotoCharly gibt es Fotobücher in top Qualität und zu tollen Preisen und gerade auch einen sagenhaften Geburtstagsrabatt. https://www.fotocharly.at/themen/einschulung

12 Jahre fotoCharly – wir sagen „Happy Birthday“

Erhalte anlässlich zum 12. Geburtstag von fotoCharly einen 50-Prozent-Rabatt auf deinen Fotobuch-Auftrag bei einer Bestellung von mindestens zwei oder mehr Fotobüchern. Der Rabatt gilt von 28. Juli bis 7. September 2023 auf alle Fotobücher auf Fotopapier und Druckbasis (ausgenommen das Fototaschenbuch). Einfach direkt im online Editor, per App oder per kostenloser Software ein individuelles Fotobuch gestalten, sich selbst oder den Liebsten damit eine Freude bereiten und Geburtstagsrabatt sichern.

Neue Wohnung – neue Wanddekoration

Selbst gestaltete Wandbilder sind das Highlight in jeder Wohnung. Bei einer Bestellung zwischen 25. August und 17. September 2023 gibt es auf ausgewählte Wanddekoration, Acryl Leinwand und Dibond 20 Prozent Rabatt. Mit dem gemeinsamen Familienfoto, Hochzeitsfoto, Freundschaftsfoto oder einem Foto Ihrer Lieben als Wandbild von fotoCharly, bereitet man sich selbst oder seinem Umfeld gewiss eine Freude. Einfach online selbst gestalten, Wandbilder erhalten und die Wohnung erstrahlt in neuem Glanz. https://www.fotocharly.at/produkte/fotodrucke-wandbilder

Über fotocharly.at

fotoCharly.at ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das größte, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen, mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Der Publikation bis 3.10.2023 wird zugestimmt.

