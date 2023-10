Schulschwimmen im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

13. Oktober 2023 – „Soziale Projekte in unserer Region zu initiieren und langfristig zu unterstützen, ist uns eine Herzensangelegenheit – besonders das Thema Schwimmen und Wassergewöhnung ist uns dabei wichtig. Deshalb setzen wir uns mit dem Projekt „Schulschwimmen“ dafür ein, dass alle Kinder Schwimmen lernen können“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Kinder der Grundschule in Hansühn, der Grundschule am Wasserquell, des Kindergartens St. Johannis und des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums in Oldenburg in Holstein kommen deshalb zum Schulschwimmen in das Subtropische Badeparadies im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand. Die Schwimmstunden werden von geschultem Fachpersonal durchgeführt, die Nutzung ist für die Institutionen kostenfrei. Ziel ist es, mit dieser Aktion weitere Nachahmer bei den Schulen zu finden, die ebenfalls mit ihren Klassen in den Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand kommen und so den Kindern Spaß am Wasser und die dazugehörige Sicherheit vermitteln. Hierzu zählen neben der schwimmerischen Fähigkeit, die natürlich gelehrt wird, auch ein sicheres Verhalten im Wasser: Die Kinder üben das Fallen in einen Teich mit Springen und Fallen vom Beckenrand und lernen, sich sicher bei Wellengang zu verhalten. Um diese Kooperation zu würdigen, wurde sie auf einem Schild verewigt, dass den Kooperationspartnern einzeln überreicht wurde. In drei Wochen werden jeweils zwei Klassen von Montag bis Freitag teilnehmen, so dass pro Kooperationspartner insgesamt sechs Klassen beim Schwimmunterricht dabei sind. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand