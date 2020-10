SCHUNCK GROUP: Neues Mitglied der Geschäftsführung

Die SCHUNCK GROUP erweitert ihre Geschäftsführung zum 1. Dezember 2020 um Richard Renner.

München, 6. Oktober 2020 – Die SCHUNCK GROUP ( www.schunck.de), der führende Versicherungsmakler für die Logistikbranche in Deutschland, erweitert ihre Geschäftsführung. Zum 1. Dezember 2020 wird Richard Renner (38) die bestehende Geschäftsführung um Albert K. O. Schunck, Peter Kollatz, Klaus Rückel und Thomas Wicke erweitern.

Digitalisierungsexperte mit langjähriger Assekuranzexpertise

“Mit Richard Renner leiten wir den Generationswechsel und die Verjüngung in der Geschäftsführung ein. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, ihn für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen. Mittelfristig wird Herr Renner dabei meine Aufgabengebiete innerhalb der Geschäftsführung übernehmen und ist damit auch für die strategische Weiterentwicklung der SCHUNCK GROUP verantwortlich.”, erläutert Albert K. O. Schunck, Geschäftsführender Gesellschafter der SCHUNCK GROUP.

Renners Aufgabengebiete umfassen neben der strategischen Unternehmensentwicklung vor allem die Weiterentwicklung der anspruchsvollen Digitalstrategie.

Er blickt auf eine 20-jährige Karriere in der Assekuranz und der Beratung zurück. Als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) von Aon Risk Solutions hat Ren-ner umfassenden Einblick in den deutschen und internationalen Maklermarkt erhalten. Mit dem Aufbau und dem erfolgreichen Verkauf der Perseus Technologies GmbH an die HDI Gruppe hat er sein Unternehmertum eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hinzu kommen ver-schiedene aufsichtsrechtliche Positionen in digitalen Geschäftsmodellen innerhalb des Berli-ner Start-Up-Umfeldes.

“Mit ihm stärken wir unsere bereits bestehende Digitalkompetenz noch mehr. Ein Bereich, auf den wir traditionell großen Wert legen und den wir in der aktuellen Phase als massiven Wettbewerbsvorteil für die SCHUNCK GROUP erleben. Seine Erfahrungen mit digitalen Ge-schäftsmodellen sowie seine persönliche Art und Sicht auf die Dinge lassen mich freudig auf die zukünftige gemeinsame Zeit blicken.”, führt Schunck weiter aus.

“Ich bedanke mich bei Albert K. O. Schunck für die inspirierenden Gespräche und das mir dabei entgegen gebrachte Vertrauen. Insbesondere die beeindruckenden Persönlichkeiten, die erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren und die exzellente Positionierung der SCHUNCK Gruppe haben mich begeistert.”, sagt Richard Renner im Hinblick auf die anste-henden Aufgaben. “Einerseits traditionsreich und andererseits äußerst innovativ und modern – das ist eine Mischung, die mich sehr reizt. Daher freut es mich umso mehr, jetzt ein Teil davon zu sein und die SCHUNCK GROUP gemeinsam mit meinen Kollegen in der Ge-schäftsführung in eine noch erfolgreichere, digitale Zukunft zu führen.”, so Renner weiter.

SCHUNCK mit neuem Mehrheitsgesellschafter

Die SCHUNCK GROUP, seit ihrer Gründung 1919 in Familienbesitz, wird ab dem 1. Januar 2021 (vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden) mit der Ecclesia-Gruppe, dem größten deutschen Versicherungsmakler, einen neuen Mehrheitsgesellschafter bekommen. Die Ecclesia-Gruppe übernimmt dabei die Mehrheit der Anteile vom bisherigen Alleingesell-schafter Albert K. O. Schunck.

Die SCHUNCK GROUP ( www.schunck.de) ist der führende Versicherungsmakler und Service-Provider in der Logistikbranche. Wir überzeugen mit Kompetenz und langjähriger Expertise sowie innovativen Produkten und IT-Lösungen. Im Fokus stehen die Beratung und die Vermittlung von maßgeschneiderten Versicherungslösungen für individuelle Risiken bei mittelständischen Unternehmen. Das Versicherungs-Portfolio reicht von Verkehrshaftung und Warentransport über Betriebs-, Umwelt- und Produkthaftpflicht, Vorsorgemanagement bis hin zu Forderungsausfall und Factoring sowie Cyberversicherung.

SCHUNCK wurde 1919 gegründet und gehört zur Ecclesia-Gruppe. Mit 1.750 Mitarbeitenden ist die Ecclesia-Gruppe der größte deutsche Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen. Hauptsitz von SCHUNCK ist München. Hinzu kommen 9 Niederlassungen in Deutschland sowie Tochtergesellschaften in Österreich, Spanien, Ungarn und ein globales Netzwerk mit über 180 Maklern weltweit. Die SCHUNCK GROUP beschäftigt im In- und Ausland mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

