Schwanger werden mit NFTs und Arlena Velagic

Fertility Coach Arlena Velagic begleitet Frauen dabei, sich ihren sehnsüchtigsten Wunsch zu erfüllen: schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen.

Nach fünf Jahren hat es Arlena geschafft, schwanger zu werden. In dieser Zeit durfte sie tiefe Erkenntnisse gewinnen, sodass sie heute Frauen dabei hilft, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen.

Obwohl beide Partner gesund sind, will es mit einer Schwangerschaft einfach nicht klappen. Monat für Monat die Hoffnung, dass es diesmal geklappt hat, bis der Test die nüchterne, traurige Wahrheit preisgibt. Eine echte Negativspirale zwischen Hoffnung und Verzweiflung.

Vor einiger Zeit hat Arlena Velagic genau diese Spirale am eigenen Leib erlebt. Heute sagt sie selbst, dass es Jahre gedauert hat, bis sie herausfand, wo genau sie bei diesem Wunsch hängen geblieben ist und warum der Weg bis zum Wunschkind so steinig war.

Ein unerfüllter Kinderwunsch – Arlena – Fertility Coach

Sie hilft als Fertility Coach Frauen dabei, innere Anlagen und Blockaden aufzuspüren, die es verhindern, überhaupt schwanger zu werden. Sie erklärt den Frauen, wie sie ein optimales Umfeld für die Erfüllung des Kinderwunsches schaffen und setzt dafür ihre bewährte Methode ein, damit die maximale Chance auf eine Schwangerschaft erreicht wird. Hierfür wird weder mit Druck oder Hormontherapien noch mit bestimmten Sexualpraktiken gearbeitet.

Werde ein Teil einer besonderen Community

Eine Frau spricht nicht mit jedem über ihren unerfüllten Kinderwunsch, schließlich will sie sich nicht Monat für Monat den meist liebevoll aber dennoch erwartungsvollen Fragen ihrer Mitmenschen aussetzen. Deshalb hat sich Arlena Velagic auch für eine besondere und innovative Art des Community-Buildings entschieden. Sie hat sich einen NFT entwickeln lassen.

Ein NFT kann man sich vorstellen wie ein Eigentumsrecht an einem limitierten Sachwert. Also einem Gut, von dem es nur eine begrenzte Menge gibt, wie einem Kunstwerk oder einer Immobilie. Bei Immobilien wird dieses Eigentumsrecht in einem Grundbuch festgehalten, bei den NFTs in einer Blockchain. Ein wesentlicher Vorteil dieses technischen Wegs ist die Möglichkeit, den Besitzern eines NFTs auch im Nachgang noch Zugang zu zusätzlichen Mehrwerten geben zu können.

Bei Arlenas NFT sieht es wie folgt aus: Jede Frau, die einen Arlena Velagic – Fertility Coach – #1 NFT besitzt, ist ein VIP-Mitglied von Arlenas Community und erhält einen bevorzugten Zugang zu ihren Leistungen. Ebenso berechtigt dieser NFT die Frauen aktuell im Januar 2023 kostenfrei an einem Online-Workshop teilzunehmen, in dem sie mit den jeweiligen Frauen, die oben beschriebenen Elemente erarbeitet und sie befähigt, die bewährte Methode zur Chancenmaximierung einer möglichen Schwangerschaft anzuwenden. Damit aber noch nicht genug. Zusätzlich wird unter allen NFT-Holdern ein 4 Wochen-Coaching im Wert von 3500 € verlost. In diesem Coaching kann die Gewinnerin ihre Blockaden aufspüren, auflösen und transformieren oder allenfalls medizinische Eingriffe wie IVF oder ICSI begleitend unterstützen.

NFT Holder werden ist ganz einfach

Einen NFT zu erhalten ist so einfach, wie in einem Onlineshop einzukaufen. Er wird einfach in den Warenkorb gelegt und mit der Kreditkarte oder PayPal bezahlt. Alle technischen Abwicklungen, die beim Kauf auf der Blockchain passieren, werden automatisch abgewickelt und der NFT wird in der persönlichen Wallet (eine Art Konto für Blockchain basierte Produkte) für die Frauen sicher aufbewahrt.

Hier ist der Community NFT von Fertility Coach Arlena Velagic erhältlich: https://www.purothek.de/nft/arlena-velagic-fertility-coach-1-171306/

Arlena Velagic ist systemisch-aufdeckender Hypnoseconsultant und lizenzierter Praktiker der Rapid Transformational Therapy. Ihre Expertise als Fertility Coach widmet sie Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch und unterstützt sie dabei, mental und emotional optimale Rahmenbedingungen zu schaffen, um doch noch schwanger zu werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Überzeugungen, die im Unterbewusstsein begraben sind und so aus der Tiefe dem Traum nach einem Kind entgegenwirken und ihn sogar behindern können. Diese Überzeugungen aufzuspüren, sie an die Oberfläche zu holen und aufzulösen, ist das Kernstück des „Precious-Pregnancy“ Coachings. Die angewandten Methoden können ebenfalls eine positive Unterstützung bei medizinischen Herausforderungen wie Endometriose, PCOS, IVF, ICSI etc. bieten.

