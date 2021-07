Schwartz PR gewinnt Alexandra Krohn als Beraterin

Die Münchner PR-Agentur baut IT-/Technologie-Unit mit erfahrener Kom-munikationsexpertin aus

München, 01. Juli 2021 – Schwartz Public Relations, kürz-lich von PRovoke zur “Best Agency To Work For 2021” in EMEA gekürt, gewinnt er-neut eine erfahrene Beraterin für ihr Team: Seit Juni verstärkt Alexandra Krohn (36) als Senior-Beraterin die IT-/Technologie-Unit der Münchner PR-Agentur. Sie wird vorrangig Kunden aus den Bereichen Enterprise IT, Data Services und IT Security betreuen.

Krohn verbrachte ihr Studium in England, Deutschland und Frankreich und erlangte internationale Abschlüsse in Media and Communication Studies (BSc; Lough-borough University, UK) und Psychology in the Learning Sciences (MSc; Ludwigs-Maximilans-Universität München). Zuvor war die studierte Kommunikationswissen-schaftlerin fünf Jahre bei der Münchener PR-Agentur Akima Media tätig und betreu-te hier insbesondere internationale mittelständische Kunden und Konzerne aus dem Technologie-Umfeld. Neben strategischer Beratung, Textkonzeption und Account Management verantwortete sie dort sowohl die Corporate-PR als auch die Produkt-PR für verschiedene B2B-Unternehmen. Zwischenzeitlich etablierte die Rheinland-Pfälzerin mit norddeutschen Wurzeln die PR bei EQS Group, einem Anbieter von re-gulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations, und baute hier erfolgreich ein breites internationales Medien-netzwerk auf.

“Der Schritt vom Unternehmen zurück in die Agentur war ein ganz bewusster. Ich wollte in meiner Kommunikationsarbeit wieder vielseitiger werden und unterschied-liche Kundenanforderungen bedienen. Davon profitiere ich selbst, die Agentur und nicht zuletzt jeder einzelne Kunde, da ich in meiner Arbeit täglich über den Teller-rand hinausblicke und aufgrund der Diversität völlig neue Impulse setzen kann. Schwartz PR eilt ein Ruf von Professionalität und hoher Beratungsqualität voraus, und zwar sowohl auf Unternehmensseite als auch unter Arbeitnehmern. Mit Schwartz PR verbindet mich ein gemeinsames Verständnis von PR, der hohe An-spruch an unsere Kommunikations- und Beratungsleistung, aber auch das Ethos des kollegialen, wertschätzenden Miteinanders. Ich freue mich auf viele erfolgreiche gemeinsame Projekte”, sagt Alexandra Krohn.

Christoph Schwartz, Agenturinhaber von Schwartz Public Relations, freut sich über den Agenturzuwachs: “Trotz andauernder Pandemie sind wir sehr erfolgreich in das neue Jahr gestartet und haben zahlreiche neue Kunden gewonnen. Wir bauen un-ser Team daher deutlich aus und freuen uns sehr, dass wir mit Alexandra eine äu-ßerst erfahrene Beraterin mit einem breiten Themen- und Skillset für uns gewinnen konnten.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

