Schwartz PR übernimmt Kommunikation für Hemmersbach

München, 4. März 2021 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt Hemmersbach als Neukunden. Das Nürnberger Unternehmen ermöglicht führenden IT-Unternehmen in über 190 Märkten weltweit, ihren Kunden Global Field Service und Device-as-a-Service (kurz DaaS) anzubieten. Ab sofort wird Schwartz Public Relations Hemmersbach in den Bereichen strategische Kommunikation sowie Media Relations für B2B- sowie Tages- und Wirtschaftsmedien beraten.

Im Jahr 2000 gegründet und zunächst auf klassischen IT-Außendienst fokussiert, beschäftigt Hemmersbach heute rund 4.000 Mitarbeiter in mehr als 190 Ländern. Als “Hidden Champion” übernimmt Hemmersbach die Service Operations für sieben der zehn größten IT-Hersteller und Systemintegratoren weltweit.

20 Prozent des Gewinns fließen in die Hemmersbach Direct-Action-Programme: Hemmersbach Rhino Force bewahrt Nashörner im südlichen Afrika vor dem Aussterben; Hemmersbach Kids” Family kümmert sich in Polen und Indien um Kinder in Not.

“Das Team von Schwartz PR hat uns mit großem Sachverstand für unser Metier überzeugt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das Thema Global Field Service, besonders im Bereich IoT, in die Öffentlichkeit zu tragen”, so Ralph Koczwara, CEO von Hemmersbach.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019 und 2020 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

