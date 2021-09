Schwartz Public Relations kommuniziert ab sofort für mailbox.org

München, 08. September 2021 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations gewinnt den deutschen E-Mail-Anbieter mailbox.org als Neukunden. mailbox.org ist eine Produktlösung der Heinlein Support GmbH. Inhaber und Geschäftsführer des unabhängigen Unternehmens ist der Berliner E-Mail-Experte und IT-Sicherheitsberater Peer Heinlein. Seit mehr als 30 Jahren ist die Heinlein Support GmbH der Spezialist in Sachen E-Mail-Server und Linux im Rechenzentrum auf dem deutschsprachigen Markt.

Aufgabe von Schwartz Public Relations ist es, das Thema der sicheren, freien und unüberwachten Kommunikation in der breiten Medienlandschaft zu platzieren. Das Produkt mailbox.org steht dabei für sichere, werbefreie, anonyme und trackingfreie E-Mail-Postfächer für Privat- und Geschäftskunden und liefert auf Basis einer Open-Source-Lösung auch Kalender, Adressbuch, Aufgabenverwaltung, Online-Textverarbeitung und einen Cloud-Speicher. Zusätzlich hat mailbox.org auch Videokonferenzen und Web-Chats integriert. Neben vielen Privatkunden nutzen auch Unternehmen und Behörden wie die Forschungsgesellschaft Senckenberg, MyFone und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Kommunikationsplattform, die mehrfach von der Stiftung Warentest mit “sehr gut” ausgezeichnet wurde.

“Wir freuen uns sehr, dass sich mailbox.org für uns entschieden hat. Seit Jahren beschäftigen wir uns mit Themen wie digitale Souveränität, IT-Sicherheit und Datenschutz. Dieses Wissen und unser etabliertes Netzwerk an Influencer- und Medienkontakten erlauben einen schnellen und fundierten Start der Zusammenarbeit mit mailbox.org”, so Christoph Schwartz, Gründer und Inhaber von Schwartz Public Relations.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

