Scooby-Dooby-Dooooooo! Die Mystery Inc. löst gruselige Rätsel mit PLAYMOBIL

(Mynewsdesk) Junge, Junge! Schon seit mehr als 50 Jahren begeistern die tollpatschige Dogge Scooby-Doo und die vier Teenie-Detektive der Mystery Inc. ein Millionenpublikum. Nun feiert die zeitlose und beliebte Animationsserie SCOOBY-DOO! ihre Premiere in PLAYMOBIL: Erstmalig erscheinen Scooby, Shaggy & Co. im Mai 2020 als Spielsets des Zirndorfer Spielzeugherstellers. Im August folgt schon die nächste schaurig-schöne Spielset-Reihe, bei der sich für große und kleine Fans zwei Lieben verbinden: die für SCOOBY-DOO! und die für PLAYMOBIL.

Die Mystery Inc. löst jedes Rätsel

Als Mystery Inc. reisen die schreckhafte Deutsche Dogge Scooby-Doo und ihre Freunde Shaggy, Fred, Daphne und Velma mit der Mystery Machine um die Welt und lösen rätselhafte Fälle rund um Spukerscheinungen und Monstersichtungen. Das Detektiv-Team, das mittlerweile ein Serienklassiker ist, ist nunmehr seit 50 Jahren bei Kindern beliebt. Star der Show ist Scooby, liebenswerter Angsthase trotz seiner Größe und bester Freund von Shaggy. Gesegnet mit einem unstillbaren Appetit, schlägt den beiden so schnell nichts auf den Magen. Komplett machen die Mystery Inc. der Tüftler Fred, dessen Leidenschaft es ist, sich Fallen für Geister, Vampire und diverse Monster auszudenken, die mutige Daphne, die nicht selten einen nützlichen Gegenstand zur Befreiung aus einer brenzligen Situation hervorzaubert, und die scharfsinnige Velma, die mit stets kühlem Kopf häufig wichtige Hinweise entschlüsselt. Als Team lösen die tollpatschige Dogge und das menschliche Detektiv-Team viele Rätsel und klären mysteriöse Kriminalfälle auf.

Die Serie ist nicht zuletzt deswegen so beliebt, weil sie Kindern eine wichtige Erkenntnis mitgibt: Am Ende jedes Abenteuers deckt die Gang mit vereinten Kräften auf, dass man sich vor Spukerscheinungen und gruseligen Rätseln nicht fürchten muss – steckt doch meist eine ganz logische Erklärung dahinter.

Die SCOOBY-DOO! Spielwelt von PLAYMOBIL

35 Jahre, zwei Kinofortsetzungen, eine Animationsserie und zahlreiche Video- sowie Mobile Games später sind die vier Detektive und die schreckhafte Dogge nun auch als fantasievolle PLAYMOBIL-Spielsets da. Die SCOOBY-DOO! Mystery Machine bringt Scooby und seine Detektiv-Freunde zu ihren geheimnisvollen Fällen und mit den coolen Geisterkarten zum Sammeln lassen sich Rätsel in aller Welt lösen. Ab August halten die SCOOBY-DOO! Abenteuer im Geisterhaus für große und kleine Fans gespenstische Überraschungen bereit. Das Geisterhaus bietet tolle Funktionen wie Geheimtüren und Fallen und macht die Jagd auf Gespenster und Vampire auch im Kinderzimmer möglich. Tolle Ergänzungssets basierend auf der Serie mit geheimnisvollen Rätseln sowie die SCOOBY-DOO! Mystery Figures (Serie 1) machen den Spielspaß komplett und lassen alle in die spannenden Abenteuer der berühmten Spielfiguren eintauchen.

Die neue PLAYMOBIL-Spielwelt zu SCOOBY-DOO! nimmt verspielte Fans aller Altersklassen mit in eine Welt voller unheimlicher Rätsel und gruseliger Abenteuer. Eingefleischte Fans und die, die es mit den PLAYMOBIL Spielsets rund um SCOOBY-DOO! sicherlich werden, können nun die gruseligen Abenteuer mit Scooby und seinen Freunden nachspielen, viele weitere schaurig-schöne Gruselgeschichten erzählen und geheimnisvolle Rätsel rund um Geister, Vampire und andere Monster aufdecken und lösen.

————————————————————————————

SCOOBY-DOO! von PLAYMOBIL auf einen Blick:

Mit der legendären Mystery Machine (L28,5 x T11,5 x H13-14,5 cm, mit Antenne) | coole Geisterkarten zum Sammeln | gespenstisches Geisterhaus (L38 x T38 x H40 cm) mit Geheimtüren, Fallen und weiteren tollen Funktionen | inkl. aller Mitglieder der Mystery Inc.: Scooby-Doo, Shaggy Rogers, Fred Jones, Daphne Blake und Velma Dinkley | sechs Ergänzungssets mit geheimnisvollen Rätseln aus der Serie | Mystery Figures mit den bekanntesten Geistern aus der Serie und tollen Stickern sowie Geisterkarten zum Sammeln | empfohlen ab 5 Jahren

Erscheinungstermin: 08. Mai 2020

70286 SCOOBY-DOO! Mystery Machine

70287 SCOOBY-DOO! Scooby und Shaggy mit Geist

70288 SCOOBY-DOO! Mystery Figures (Serie 1)

Erscheinungstermin: 21. August 2020

70361 SCOOBY-DOO! Abenteuer im Geisterhaus

70362 SCOOBY-DOO! Abenteuer auf dem Friedhof

70363 SCOOBY-DOO! Abendessen mit Shaggy Freigehege

70364 SCOOBY-DOO! Abenteuer im Wilden Westen

70365 SCOOBY-DOO! Abenteuer in Ägypten

70366 SCOOBY-DOO! Abenteuer im Hexenkessel

————————————————————————————

Sehr geehrte Redaktionen,

sind Sie an zusätzlichem Bildmaterial, einer Gewinnspielkooperation oder Rezensionsexemplaren für Ihre Berichterstattung interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an pr@playmobil.de und stehen Ihnen bei Fragen gern zur Verfügung.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im PLAYMOBIL Deutschland

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits über 3 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2019 einen Gesamtumsatz von 742 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.600 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.

Firmenkontakt

PLAYMOBIL Deutschland

Antonia Felbermair

Brandstätterstr. 2 – 10

90513 Zirndorf

0911/9666-1436

pr@playmobil.de

http://www.themenportal.de/vermischtes/scooby-dooby-dooooooo-die-mystery-inc-loest-gruselige-raetsel-mit-playmobil-52341

Pressekontakt

PLAYMOBIL Deutschland

Antonia Felbermair

Brandstätterstr. 2 – 10

90513 Zirndorf

0911/9666-1436

pr@playmobil.de

http://

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.