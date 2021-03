SDG-Audioreihe: AGRAVIS und das “Leben an Land”

Die neue Folge der AGRAVIS-Audioreihe “Voll nachhaltig – Zukunft gestalten entlang der SDGs” ist online. Für die AGRAVIS ist SDG 15 ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel, da es eng mit der Landwirtschaft verbunden ist. Fruchtbare Böden spielen eine Schlüsselrolle, wenn es um das Leben an Land geht. Durch die richtige Bodenbearbeitung wird ein ausgewogener Nährstoffgehalt gefördert. Die AGRAVIS hält verschiedene Lösungen bereit, um übermäßige Nährstoffeinträge zu verhindern und einer Versauerung entgegenzuwirken. Dazu zählen Nährstoffmanagement mit der Software Delos, Futteroptimierung und Ackerbau mit Smart Farming.

Mehr Informationen über die AGRAVIS und die SDGs erhalten Sie unter agrav.is/sdgs.

www.agrav.is/audioreihe

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.