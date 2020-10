Seabix setzt auf virtuelle Desktop-Infrastruktur von Parallels

Schneller Remotezugriff, hohe Bedienerfreundlichkeit und optimierte Verwaltung überzeugen den Service Provider

Die Seabix AG ist ein Telekommunikations-Service Provider aus Villmergen in der Schweiz und bietet ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen im Bereich Kommunikations- und IT. Als Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Sicherheit und Qualität liegt der Fokus auf langfristigen Kunden- und Partnerbeziehungen. Die vier Rechenzentren von Seabix befinden sich ausschließlich in der Schweiz und erfüllen die höchsten Zertifizierungsanforderungen und Qualitätsstandards. Als Telekommunikations-Service Provider verfügt Seabix außerdem über ein landesweites Datennetzwerk mit einer möglichst engen Verbindung zu den Rechenzentren.

Die Herausforderung

Da viele Kunden ihre On-Premises-Infrastruktur ablösen möchten, wollte Seabix eine erschwingliche Virtualisierungslösung anbieten, mit der Kunden virtuelle Desktops und Anwendungen auf jedem beliebigen Gerät bereitstellen können. Sie benötigten eine Lösung, die flexibel genug war, um Enterprise Resource Planning- (ERP) und Customer Relationship Management (CRM)- Software zu hosten. Gleichzeitig sollte sie leistungsstark genug sein, um die Verarbeitung ressourcenintensiver CAD-Modelle (Computer-Aided Drafting) zu ermöglichen.

Seabix hat sich zunächst die Verwendung von Ericom Blaze angesehen, stieß jedoch bei Lastverteilung, Skalierbarkeit und Automatisierung auf viele Einschränkungen. Viele Aufgaben konnten nur manuell durchgeführt werden, weil Konfigurationsdateien modifiziert und zusätzliche Software – teilweise von Dritten – installiert und konfiguriert werden mussten. Seabix machte sich deshalb auf die Suche nach einer umfassenden Lösung.

Die Lösung

Nachdem sie sich die Top-Lösungen für die Anwendungsverwaltung und die virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) angesehen hatten, entschied sich Seabix für Parallels® Remote Application Server (RAS). Parallels RAS ist eine umfassende Lösung, die sich problemlos bereitstellen, verwalten und warten lässt. Bei der vorherigen Lösung mussten Administratoren mehrere verschiedene Softwarekomponenten installieren und konfigurieren, um eine Komplettlösung zu schaffen – im Gegensatz dazu ist Parallels RAS sofort einsatzbereit. Seabix und seine Kunden wissen es zu schätzen, dass für High Availability Load Balancing (HALB), universelles Drucken und universelles Scannen keine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist.

Benutzer können nun unabhängig vom Standort auf ihre Ressourcen über Android-, Windows- oder iOS-Geräte und Thin Clients zugreifen. Parallels RAS ist eine skalierbare Lösung, mit der IT-Infrastrukturen nach Bedarf flexibel arbeiten können. Administratoren können Standorte in Remote-Büros einrichten und diese von einem zentralen Ort aus über ein einziges Dashboard verwalten.

“Bei über 2.000 virtuellen Maschinen hat die zentrale Verwaltung durch Parallels uns viel Kopfzerbrechen erspart”, sagt Thierry Kramis, CEO bei Seabix AG. “Parallels RAS hat die Mobilität unserer Kunden und ihren Zugriff auf Ressourcen stark erhöht.”

Die Ergebnisse:

-ERHÖHTER REMOTEZUGRIFF: Sofortiger Zugriff auf wichtige Anwendungen und sitzungsbasierte Remote-Desktops

-BEDIENERFREUNDLICHKEIT UND OPTIMIERTE VERWALTUNG: Erhöhte Effizienz durch zentralisierte Verwaltung

-BRING-YOUR-OWN-DEVICE-INITIATIVEN (BYOD): Kunden können ein beliebiges Gerät nutzen, um auf Ressourcen und Anwendungen zuzugreifen

Viele Kunden von Seabix, die mit vertraulichen Informationen arbeiten, setzten darauf, den Fernzugriff ohne Sicherheitsbedenken nutzen zu können. Kunden, die ihre Mobilität erhöhen wollten, konnten die “Bring-your-own-Device”-Richtlinien (BYOD) umsetzen. Benutzer können nun mit virtuellen Dateien und Anwendungen auf verschiedenen Betriebssystemen und Geräten arbeiten. Durch die Reporting- und Monitoring-Funktionen von Parallels RAS konnte die Sicherheit erhöht werden, indem detaillierte Berichte über Servernutzung, die verwendeten Geräte und Anwendungen erstellt werden. Die zentrale Verwaltung in der Parallels RAS-Konsole, erfüllt die Anforderungen der vielen Seabix-Kunden, die ihre physische Infrastruktur verkleinern möchten. Insgesamt waren sowohl Administratoren als auch Kunden mit der umfassenden VDI-Erfahrung zufrieden, die Parallels RAS bietet.

