Sebastian Pink gibt Veröffentlichungstermin für THE WAY HOME bekannt!

Kurz vor Weihnachten letztes Jahr war es endlich so weit: Sebastian Pinks erster Kurzspielfilm MEMORIES wurde endlich veröffentlicht. Der Film, der national- und international 35 Auszeichnungen erhielt, läuft zurzeit auf YouTube und Vimeo. Der Film kam bei den Zuschauern sehr gut an und vor allem das Ende erweichte die Herzen des Publikums.

Aktuell ist Pinks zweiter Kurzspielfilm THE WAY HOME im Rennen auf Filmfestivals rund um den Globus und heimste bereits knapp über 40 Auszeichnungen ein. Zusammen mit Kollegin Sarah Stork (Sturm der Liebe, Unter uns) wurde Pink sogar mehrmals als bester Schauspieler ausgezeichnet, unter anderem in Rom. Fans von Pink sind schon sehr gespannt auf den kurzen Thriller und jetzt steht auch schon ein Veröffentlichungsdatum fest: Am 6. April 2023 soll der Film Premiere auf YouTube feiern.

,,The Way Home hat in kürzerer Zeit mehr Auszeichnungen erhalten als mein erst gedrehter Film Memories. Das er so einschlägt, hätte ich nicht gedacht. Bis April haben wir ja noch etwas Zeit und der Film bekommt vielleicht noch die ein oder andere Auszeichnung. Aber ich denke, dann wird es einfach Zeit dem Publikum den Film zu präsentieren“ so Sebastian Pink.

In dem 6-minütigen Thriller geht es um die hübsche Selina (gespielt von Sarah Stork), welche abends auf dem nach Hause Weg von Stefan (gespielt von Sebastian Pink) verfolgt wird. Was hat er vor?

Für alle, die Pinks Film MEMORIES noch nicht gesehen haben, gibt es hier den Link: https://www.youtube.com/watch?v=WrO_X1nOucw&t=741s

Movie.Production ist eine Filmproductionsfirma mit Sitz im Saarland.

