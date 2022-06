Sebastian Pinks „Der kleine Paul“ Band 6 kommt noch dieses Jahr!

Vor wenigen Wochen erschien der 5. Band von Sebastian Pinks Kinderbuchreihe „Der kleine Paul“ im Handel.

Und auch der 6. Band soll dieses Jahr noch erscheinen. Im Oktober soll es so weit sein und Band 6 mit dem Titel „Gruselstunde zu Halloween“ wird auf dem Markt erhältlich sein.

„Die ersten Skizzen sind bereits fertig gezeichnet und meine Kollegin Isabell Ristow hat sich wieder richtig Mühe gegeben. Die Kinder werden wieder richtig Spaß beim lesen haben und bei den tollen Bildern“ verspricht der Autor der Reihe.

Und dieses mal soll es gruselig werden, denn pünktlich zu Halloween, soll der Band erscheinen.

Während der kleine Paul und seine Freunde von Tür zu Tür laufen und fleißig Süßigkeiten sammeln, brechen Karl und Boris mal wieder aus dem Gefängnis aus. Doch dieses mal sind sie nicht alleine: Sie werden von einem Knastgefährten namens Glatzkopf Larry begleitet, der einen bösen Plan schmiedet. Werden Paul und seine Freunde es auch dieses mal schaffen, die Verbrecher zurück hinter Gittern zu bringen?

„Wir dachten, wir bringen mal frischen Wind in die Reihe herein, in dem wir einen neuen Bösewicht mit einbauen.

Es wird auf jeden Fall wieder spannend für die Kids. Sie dürfen sich auf ein exklusives Halloween Abenteuer freuen“ so Sebastian Pink.

Wer den aktuellen 5. Band noch nicht besitzt, kann diesen hier bestellen:

https://www.epubli.de/shop/buch/Der-kleine-Paul-Band-5—Abenteuer-dem-Campingplatz-Sebastian-Pink-9783754977088/126439

