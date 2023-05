Sebastian Pinks „Der kleine Paul“ Band 7 erscheint bald!

Die erfolgreiche Kinderbuchreihe „Der kleine Paul“ von Sebastian Pink geht in die nächste Runde. Band 7 mit dem Titel „Abenteuer am Strand“ wird in den nächsten Wochen erhältlich sein. Die Zeichnungen für das Buch werden derzeit von der talentierten Illustratorin Isabell Ristow angefertigt.

Seit dem Start der Reihe im Jahr 2020 haben die Geschichten um den neugierigen und abenteuerlustigen Paul viele junge Leserinnen und Leser begeistert. Die Bücher zeichnen sich durch eine kindgerechte Sprache und liebevoll gestaltete Illustrationen aus und vermitteln dabei wichtige Werte wie Freundschaft, Mut und Zusammenhalt.

In „Abenteuer am Strand“ erlebt Paul gemeinsam mit seiner Familie ein aufregendes Abenteuer am Strand. Da dürfen natürlich die beiden Ganoven Karl und Boris nicht fehlen, die mal wieder aus dem Gefängnis ausbrechen. Die Leserinnen und Leser dürfen sich auf eine spannende und lustige Geschichte freuen.

Sebastian Pink, der Autor der Reihe, ist begeistert von der Arbeit von Isabell Ristow: „Sie hat ein unglaubliches Talent, die Charaktere und ihre Abenteuer zum Leben zu erwecken. Ich bin mir sicher, dass die Leserinnen und Leser von ‚Abenteuer am Strand‘ begeistert sein werden.“

Das Buch wird in Kürze erhältlich sein. Den aktuellen Band 6 gibt es hier: https://www.epubli.com/shop/der-kleine-paul-band-6-gruselstunde-zu-halloween-9783756534869

