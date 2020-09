“Secret Services” der Holzpackmittel

HPE-Fachgruppen schicken Güter sicher und nachhaltig um die Welt

Die Mitglieder der Fachgruppen setzen alles daran, die wertvollen Güter ihrer Kunden sicher und unbeschadet ans Ziel zu bringen. Ob an Land, zu

Wasser oder in der Luft: Holzverpackungen sind oft hohen Belastungen ausgesetzt. Als echte Bodyguards sorgen sie dafür, dass den teilweise hochempfindlichen und wertvollen Gütern nichts passiert.

Die Bodyguards für die Warentransporte sind äußerst intelligente Holzpackmittel, die mit viel Know-how für ihren jeweiligen Einsatz konstruiert werden. Kein Packgut gleicht dem anderen und jeder Winkel und jede Rundung muss bestmöglich vor Beschädigungen durch äußere Einflüsse, wie auftretende Kräfte oder klimatische Veränderungen, geschützt werden. Gefragt sind für Exportgüter unter anderem

Sonderpaletten und hochstabile Schwergutkisten aus widerstandsfähigen, qualitativ einwandfreien Hölzern.

Qualität sorgt hier für Sicherheit. Damit die Qualität stets sichergestellt ist, verpflichten sich die Mitglieder der Fachgruppen “HPE CERTIFIED PALLETS” und “HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING” zur Einhaltung strenger Standards von Produkten und Prozessen bei ihren Holzpackmitteln.

Nur wer die hohen Qualitätsanforderungen erfüllt und die strengen Audits besteht, wird in diese HPE-Fachgruppen aufgenommen. Und wer die Standards später nicht mehr erfüllt, dem droht ein Ausschluss. Bei vielen weiteren Fragen stehen die HPE-Fachgruppenmitglieder ihren Kunden mit breitem Fachwissen zur Seite.

Aber im Gegensatz zum Secret Service halten sie ihr Knowhow nicht geheim, sondern teilen es gerne mit ihren Kunden. Gleichwohl: Wie erfolgreich die Arbeit der Fachgruppen heute ist, konnte im Jahr 1980 wohl noch niemand erahnen. Damals wurde die erste Fachgruppe “Verpackung nach HPE-Standard” als Zusammenschluss von Verpackern im HPE mit besonders hohem Qualitätsanspruch gegründet. Mittlerweile hat die Gruppe mit ihrer HPE-Verpackungsrichtlinie einen weltweit anerkannten und renommierten Standard gesetzt. Den Anforderungen der Kunden folgend wurde 2013 das aussagekräftige Qualitätssiegel “HPE CERTIFIED CUSTOM PACKAGING” eingeführt. Mittels einer unabhängigen Zertifizierung wird die Einhaltung strenger, dem Qualitätssiegel zugrundeliegender Standards überprüft.

Mit den gekennzeichneten Produkten der HPE-Fachgruppenmitglieder kaufen die Kunden jedoch nicht nur verlässliche Sicherheit und Qualität, sondern richten den Blick auch auf die Umwelt: Alle Packmittel der Gruppe bestehen aus dem nachwachsenden Werkstoff Holz. Dessen Nachhaltigkeit sowie die positive CO2-Bilanz von Holzpackmitteln bietet den Kunden eine außergewöhnliche Chance, sich im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung öffentlich hervorzuheben. Spätestens seit Greta Thunberg und der “Fridays for Future”-Bewegung sollte klar sein, dass Klimapolitik alle etwas angeht. Jeder muss im Rahmen seiner Möglichkeiten aktiv sein. Für viele Unternehmen ist es

bereits selbstverständlich, durch die Verwendung von Holzpackmitteln auch noch etwas für das Klima und künftige Generationen zu tun.

KIPA – MEHR ALS 35 JAHRE KOMPETENZ

Das Unternehmen KIPA wurde 1980 gegründet und ist seither Inhabergeführt. Durch die Standorte in Bielefeld, Hannover und Magdeburg profitieren Sie von der räumlichen Flexibilität, die Ihnen mehrere Standorte bieten. In allen Standorten bietet KIPA alle Vorteile des gesamten Leistungsspektrums für Ihre individuellen Aufgaben an.

Als langjährig anerkannter Partner namhafter Unternehmen schätzen unsere Kunden den bedarfsgerechten Full-Service rund ums Verpacken, Lagern und Versenden. Die Lieferung von Verpackungsmitteln rundet das breite Leistungsspektrum ab.

Kontakt

KIPA Industrie-Verpackungs GmbH

Frank Miles

Friedrich-Hagemann-Straße 7

33719 Bielefeld

+49 (0) 521 – 928 58-0

+49 (0) 521 – 928 58-50

bielefeld@kipa.de

https://www.kipa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.