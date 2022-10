Sedlmayer Consulting – Personal ist Erfolg

In vielen Firmen herrscht eine sehr große Fluktuation, die dazu führt, dass sich ein Team nur sehr schwer über einen längeren Zeitraum einspielen kann. Das bedeutet, dass der Arbeitsablauf in einem Unternehmen nur aufwendig umgesetzt werden kann und Mitarbeiter:innen hierdurch demotiviert werden. Florian Sedlmayer, Geschäftsführer der Sedlmayer Consulting GmbH setzt in der Gewinnung von Personal, sowie dessen langfristige Beschäftigung einen neuen Marktstandard.

Florian Sedlmayer: Der Markt muss verstanden werden

Viele Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Mitarbeiter:innen ausgerichtet haben, können keine Erfahrung in den einzelnen Branchen aufweisen und versuchen mit allen Mitteln Fachkräfte an Unternehmen zu vermitteln. Hierbei wird oftmals Personal aus dem Ausland rekrutiert, welches die nötigen Qualifikationen, um in entsprechender Position zu arbeiten, in vielen Fällen nicht erfüllt. Ebenfalls sind die hier entstehenden Sprachbarrieren ein Hindernis. Die Sedlmayer Consulting GmbH durfte in über sieben Jahren Erfahrung den Markt und die Mitarbeiter:innen, aber auch die Bedürfnisse der unterschiedlichen Branchen kennenlernen. Heute zählen zahlreiche große Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz, Caritas oder Plana Küchenland, sowie zahlreiche mittlere bis große Unternehmen zu den Klient:innen, die durch Florian Sedlmayer und seinem Team in der Personalgewinnung unterstützt werden. In einem speziellen Workflow, indem durch Social-Media-Marketing, Bewerber:innen auf offene Stellen aufmerksam gemacht werden, wird eine spezielle Terminplanung integriert, die es ermöglicht, schnellstmöglich einen fixen Termin für ein erstes Gespräch zu vereinbaren und die Interessent:innen somit verbindlich zu kontaktieren. Durch diese Arbeitsweise stellt die Sedlmayer Consulting GmbH sicher, dass eine frühestmögliche Kontaktmöglichkeit besteht und Bewerber:innen gebunden werden können.

Employer Branding durch die Sedlmayer Consulting GmbH

Bewerber:innen, die gerade in der ersten Kontaktaufnahme mit einem Unternehmen spüren, dass Professionalität zum Standard gehört, entscheiden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für diese Anstellung. Hierzu gehört in erster Linie, dass eine Firma nicht nur für die eigenen Kund:innen attraktiv ist, sondern seinen Angestellten auch einen Beruf bieten kann, der sie erfüllt. Das bedeutet, dass die Arbeitgebermarke einen starken Stellenwert hat. Diese wird durch die Empfehlung der Angestellten weitergegeben und gewinnt somit auch im Nachhinein automatisiert Mitarbeiter:innen, die dem Bekanntenkreis des zufriedenen Personals angehören. Durch die Platzierung der Arbeitgeber:innen im Zuge der Dienstleistung der Sedlmayer Consulting GmbH wird genau das erreicht. Interessent:innen müssen sich nicht mehr nur über ein Jobportal auf eine bestimmte Stelle bewerben, sondern erhalten eine personalisierte Ansprache über ein Portal wie Facebook oder Instagram.

Florian Sedlmayer: Einfach anders sein

Nachdem die Beobachtung des Standardprozesses verschiedener Agenturen und damit verbunden, die unzureichende Personalvermittlung für Florian Sedlmayer ungenügend war, entwickelte er einen Prozess, der allen Beteiligten im Bewerbungsverfahren und der Planung und Umsetzung einen erheblichen Vorteil bietet. Können geeignete Bewerber:innen nicht ermittelt werden, fällt auch kein Honorar an. Das bietet den Klient:innen der Sedlmayer Consulting GmbH große Sicherheit und unterstreicht die Expertise von Florian Sedlmayer und seinem Team auf diesem Gebiet.

Die Sedlmayer Consulting GmbH hat sich auf das Recruiting von hoch qualifiziertem Personal spezialisiert. Die Sedlmayer Consulting GmbH zählt zu den führenden Agenturen für die Personalgewinnung von qualifizierten Fachkräften im gesamten DACH-Raum. Die langjährige Erfahrung der Firma im Bereich Personalgewinnung konnte bereits zahlreiche zufriedene KundInnen und BewerberInnen zusammenführen.

Firmenkontakt

Sedlmayer Consulting GmbH

Flarian Sedlmayer

Gebrüder-Batscheider Straße 4a

82041 Oberhaching

+ 49 (0) 89 8899 7037

support@sedlmayer-consulting.com

https://www.sedlmayer-consulting.com

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstr.

57647 Enspel

02661 2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.