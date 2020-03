Seit 15 Jahren heißt es: Gelenksprobleme? Arthrobene!

Eine Erfolgsgeschichte für Arthrobene® und seine Kunden

Seit nun mehr 15 Jahren ist Arthrobene® in den österreichischen Apotheken anzufinden – und aus diesen gar nicht mehr wegzudenken. Als erste Produktlinie der etablierten Bene Pharma GmbH schrieb die Marke eine durchwegs gelungene Erfolgsgeschichte. Eine Geschichte, die ihren Anfang in einer Problematik fand, welche viele Menschen kennen und täglich mit sich tragen – Gelenksprobleme.

Ob Jugendliche im Wachstum, ältere Personen, die ihre Beweglichkeit erhalten möchten, oder Hobby- und Leistungssportler – Arthrobene® hat sich ihrer Beschwerden angenommen und unterstützt seitdem bewusst lebende Menschen in der Eigenverantwortung für ihren Körper. Gestartet hat man bei Arthrobene® mit Gelenkskapseln: Heute bietet man ein breites Sortiment von Produkten an – von der Muskelsalbe über Aroma- und Massageöle bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler.

Die Arthrobene®-Familie

In allen Produkten der Arthrobene®-Familie werden natürlich vorkommende Inhaltsstoffe nach einer Rezeptur von Fachärzten kombiniert – die Qualität wird von Apothekern kontrolliert und garantiert somit beste Resultate.

Arthrobene® Gelenkskapseln sind die ideale Nahrungsergänzung für Knorpel, Knochen und Bindegewebe sowie zur Unterstützung der Gleitfähigkeit der Gelenke. Denn mit Vitamin C tragen sie zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion bei. Die Naturstoffkombination, wie sie in Arthrobene® Gelenkskapseln vorliegt, ist seit bereits 15 Jahren erprobt und von Orthopäden empfohlen.

Arthrobene® Muskelsalbe rot fördert die Entspannung und Durchblutung der Muskulatur. Sie wirkt lockernd und wärmend, die Wirkung setzt sofort ein, da die pflanzlich-ätherischen Wirkstoffe von der Haut rasch aufgenommen werden und eine intensive Hautdurchblutung auslösen.

Arthrobene® Gelenksgel blau beruhigt gereizte Gelenke, Sehnenscheiden und Schleimbeutel. Diese Eigenschaft beruht auf dem aktiven Abtransport von schädigenden Stoffwechselprodukten aus dem Gewebe. Die pflanzlich-ätherischen Naturstoffe werden von der Haut rasch aufgenommen und lösen eine maßvolle Kühlung über einen längeren Zeitraum aus.

Arthrobene® Aktivöl gold basiert auf einem indianischen Massageöl der Azteken mit Jojobaöl. Es dient zur Lockerung und Belebung von Muskulatur und Gelenken. Die Naturstoffe verstärken die Funktion von Massagen nach dem Sport, der Sauna, heißem Duschen und Bädern.

Arthrobene® Harmonieöl weiss basiert auf der heilkundlichen Überlieferung der Königin von Saba. Es sorgt für körperlichen und geistigen Ausgleich. Seine Naturstoffe eignen sich zur Entspannung, Beruhigung und Harmonisierung und verstärken die Funktion von Massagen, Sport, Sauna, heißen Duschen und Bädern.

Arthrobene® Intensiv Aromaöl beruht auf dem Erfahrungsschatz der traditionellen Aromatherapie. Es hat sich gezeigt, dass diese Ölkomposition bei Problemen des Stützapparates und der Muskulatur sowie bei Verspannungen, Verhärtungen u.a. intensiv wohltuend und entspannend ist.

Arthrobene® Sport COOL DOWN – wohltuend für Muskeln und Gelenke. Das praktische Gel wirkt tonisierend, erfrischend und kühlend und pflegt beanspruchte Körperstellen wie Gelenke, Sehnen und Bänder.

15 Jahre – das gehört gefeiert

Arthrobene® nimmt das 15-jährige Jubiläum zum Anlass, um sich für die Treue seiner Kunden zu bedanken und bietet ihnen eine einmalige Aktion: -20% auf die Arthrobene® 120er-Kurpackung. Die Aktion gilt in allen teilnehmenden Apotheken von 01. – 31. März 2020. Josef Schantl, Geschäftsführer der Bene Pharma, ist stolz: “Arthrobene® gehört zu den führenden Nahrungsergänzungsmitteln in Österreich und das wäre ohne unsere treuen Kunden nicht möglich gewesen!” So steht Arthrobene® nach 15 Jahren Erfolg auch weiterhin für Qualität – entwickelt und empfohlen von österreichischen Fachärzten für Orthopädie.

Die Arthrobene®-Familie unterstützt bewusst lebende Menschen in der Eigenverantwortung für ihren Körper. Natürlich vorkommende Inhaltsstoffe werden nach einer Rezeptur von Fachärzten kombiniert und die Qualität von Apothekern kontrolliert. Die konstante Qualität garantiert beste Resultate.

