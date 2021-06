Seit 30 Jahren beispiellos

Jahr der Rekorde mit Auszeichnungen für Komsa und Herweck

Konftel, der führende Anbieter von Videokonferenz- und Collaboration-Lösungen, hat in den vergangenen zwölf Monaten bislang unerreichte Verkaufszahlen erzielt. Das globale Umsatzwachstum des Unternehmens erreichte ein Niveau, das in über 30 Jahren Geschäftstätigkeit beispiellos ist. Konftel hat damit seinen Wandel zu einem führenden Anbieter von Videokonferenzprodukten mit leistungsfähigen Kameras und flexiblen Videokits gefestigt. Getrieben haben das weltweite Wachstum leistungsfähige Distributionspartner unter anderem in der Vertriebsregion Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH). Entsprechend zeichnet Konftel die KOMSA AG als umsatzstärksten und die Herweck AG als wachstumsstärksten Partner in der Region DACH im Jahr 2020 aus.

Audio-Video-Pakete und Equipment für Einzelplätze gefragt wie nie

Durch die weltweite Zunahme von Videokonferenzen und Homeoffices hat Konftel von einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach USB-basierten Audio-Video-Paketen und Einzelplatz-Lösungen profitiert. Die Pakete bestehen jeweils aus einem Konftel Audio-Konferenzgerät, einer Konftel Konferenzkamera und dem Konftel OCC-Hub (One Cable Connection). Der OCC Hub verbindet alle Geräte, einschließlich HDMI-Anzeigegerät, über ein einziges USB-Kabel mit dem Laptop des Anwenders, auf dem eine Lösung wie Teams, Skype, Webex oder GoToMeeting läuft. Besonders gefragt waren zudem Konferenzlösungen für den persönlichen Arbeitsplatz in Büro und Homeoffice. Einer der Renner in den vergangenen Monaten war das USB- und Bluetooth-Freisprechgerät Konftel Ego. Ebenso übertrafen bereits die Vorbestellungen für die seit Mitte Februar verfügbare Business-Webcam Konftel Cam10 alle Erwartungen.

Auszeichnungen für KOMSA und Herweck

Jedes Jahr würdigt Konftel seine weltweit erfolgreichsten Distributionspartner je Vertriebsregion mit einer speziellen Auszeichnung. Eine der weltweit wichtigsten Vertriebsregionen für Konftel ist die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH). Hier gewann für das Jahr 2020 die KOMSA AG zum wiederholten Mal die Auszeichnung als umsatzstärkster Partner. Den Preis für das stärkste Wachstum in der Region DACH im Jahr 2020 ging an die Herweck AG ins Saarland.

Perfekt im aktuellen Trend

“Der Trend zum mobilen Arbeiten hat durch die Corona-Pandemie richtig an Fahrt aufgenommen”, sagt KOMSA-Vertriebsvorstand Steffen Ebner. “Damit Systemhaus- und Fachhandelspartner diesen Trend gut bedienen können, braucht es leistungsstarke Audio- und Videolösungen wie die von Konftel. Konftel und KOMSA verbindet eine langjährige, intensive Partnerschaft, die unsere Reseller sehr schätzen.”

Verlässlich für Distributor und Kunden

“Konftel ist seit Jahren ein sehr verlässlicher Hersteller, für uns als Distributor und vor allem für unsere Fachhändler”, sagt Dominik Walter, Leitung Business Unit IT, bei Herweck. “Konftel unterstützt unsere Kunden konsequent, liefert die Ware pünktlich und bietet umfassenden Support für Reseller bei Einzellösungen ebenso wie großen Installationen. Dies zeichnet Konftel aus. Darüber hinaus ist vor allem die konsequente Weiterentwicklung des Produktportfolios von Konftel ein Gewinn für alle.”

Strategischer Ausblick

Konftel erwartet, dass das Wachstum am Markt für Konferenztechnik langfristig anhält. “Seit März 2020 hat sich vieles geändert, und wir werden nie wieder arbeiten wie zuvor”, sagt Ralf Kalker, Vertriebsdirektor DACH von Konftel. “Videokonferenzen haben sich als effektive, kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Geschäftsreisen bewährt und fest etabliert. Sie werden in der künftigen Arbeitswelt weiter eine zentrale Rolle spielen.” Konftel schätzt, dass mehr als die Hälfte der Unternehmen aktuell planen, ihre IT-Budgets für Videokonferenzlösungen weiter aufzustocken. Ein Faktor für zusätzliches Wachstum in den kommenden Jahren wird der Trend zur CO2-Reduktion sein. Videokonferenzen reduzieren Kosten sowie den CO2-Fußabdruck der Unternehmen. Dabei erfüllt Konftel als erster und einziger Hersteller von Collaboration-Lösungen die strengen “Climate Neutral Certified”-Anforderungen. Den wachsenden Markt adressiert Konftel mit weiteren neuen Produkten. Zusätzliche Audio-Video-Konferenzpakete für Besprechungsräume und Einzelarbeitsplätze sowie ein neues USB- und Bluetooth-Freisprechgerät, das Konftel 70, stehen in den kommenden Wochen zur Markteinführung an.

Über Konftel – Konftel ist ein weltweit führender Anbieter von Endgeräten für Collaboration-Umgebungen. Seit 1988 ist es Ziel von Konftel, Menschen in Unternehmen überall auf der Welt, unabhängig von der räumlichen Entfernung, bei ihrer Kommunikation zu unterstützen. Collaboration-Lösungen tragen effektiv dazu bei, Zeit und Kosten zu sparen und mit begrenzten Ressourcen nachhaltig umzugehen. Kristallklarer Klang und gestochen scharfe Videos sind entscheidend für effiziente Meetings. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei unseren Collaboration-Lösungen ausschließlich auf die führenden Technologien. Unsere OmniSound-Technologie ist in allen Konftel Konferenztelefonen und -geräten enthalten. Die Produkte werden weltweit unter der Marke Konftel vertrieben. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Schweden. Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten: konftel.de.

Kontakt

http://www.konftel.com

