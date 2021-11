Selbständig machen mit einem außergewöhnlichen Beruf

Werden Sie Experte für gesunde Schlaf(Plätze) – ein zukunftsorientierter Beruf, in dem Messtechnik, Intuition und Expertenwissen gefragt sind.

Schlaf ist für uns überlebenswichtig – Schlafmangel macht krank.

Schlaf dient dem Körper zur Erholung und vor allem dem Gehirn.

Trotz unzähliger Angebote für gesunden Schlaf leiden in Deutschland laut DAK mehr als 30 Millionen Menschen

unter Schlafstörungen und daraus resultierenden gesundheitlichen Folge-Erkrankungen:

> 10 Mio. Menschen haben ständig Migräne oder Kopfschmerzen.

> 12 Mio. Menschen plagen sich mit Rückenschmerzen.

> Jeder Dritte lebt mittlerweile in der Gefahr, an Krebs zu erkranken.

> Jede sechste Ehe bleibt ungewollt kinderlos.

> Mehr als 10% aller Siebenjährigen sind Bettnässer.

> 6 Mio. Menschen nehmen regelmäßig Schlaf- und Schmerzmittel.

> 10 Mrd. EUR werden pro Jahr für Schlaf- und Schmerzmittel ausgegeben, Tendenz steigend.

> Jeder 4. hat ein geschwächtes Immun-/Hormonsystem

…ganz zu schweigen von Allergien, Restless Legs, Depressionen usw.

Diesen Menschen können Sie jetzt helfen, besser zu schlafen und gesünder zu leben!

Informieren Sie sich über diesen zukunftsorientierten Beruf im Webinar am Montag, den 13. Dezember 2021 um 19:00 Uhr. Starten Sie jetzt mit at-home in diesen außergewöhnlichen Beruf. Schaffen Sie sich eine neue, spannende und zukunftsorientierte berufliche Perspektive im Wachstumsmarkt Gesundheit, die Sie sowohl nebenberuflich als auch hauptberuflich ausüben können.

Durch die at-home-Ausbildung werden Sie Baubiologische/r Standortexperte/in. Mit der bewährten, wissenschaftlich fundierten Methode von at-home können Sie vielen Menschen helfen, die Voraussetzungen am Schlaf(Platz) wieder herzustellen, damit die nächtlichen Regenerations- und Selbstheilungsprozesse wieder funktionieren und optimal im Körper wirken können – so wie es die Natur eingerichtet hat.

Baubiologische Standortexperten/innen von at-home messen technische (Haushaltsstrom, Mobilfunk) und natürliche (Wasseradern) Störfelder am Schlafplatz. Ursachen werden sofort behoben oder alternativ, sinnvolle und nachhaltige Abschirmungen empfohlen. Alle Messwerte, Empfehlungen und die festgestellten natürlichen Störzonen werden für den Kunden protokolliert. So kann der Kunde jederzeit die Situation am Schlafplatz zum Zeitpunkt der Untersuchung nachvollziehen und die empfohlenen Maßnahmen umsetzen.

Um gesunde Häuser, und speziell gesunde Schlaf(Plätze) zu schaffen, werden überall in Deutschand Standortexperten/innen gesucht, die hilfesuchenden Menschen in Ihrer Region die Unterstützung anbieten, die sie benötigen, um besser zu schlafen und gesünder zu leben.

Starten Sie mit der praxisbezogenen at-home Ausbildung. Lernen Sie, Schlaf(Plätze) gesund zu machen. Strahlungen der modernen Technik werden vom Gehirn (der Zirbeldrüse) wie Licht wahrgenommen und stören den Schlaf, die Ausschüttung von Hormonen und Botenstoffen und die Regenerationsprozesse im Körper erheblich. Meist stammen diese von Mobilfunk, Schnurlostelefonen, WLAN-Netzen, der Elektroinstallation und Elektrogeräten. Auch natürliche Gegebenheiten, wie zum Beispiel Wasseradern stören die Arbeitsweise des Immunsystems und verhindern, dass sich der Körper heilt.

Die nächtlichen Selbstregulationsprozesse im Körper funktionieren heute nicht mehr, wie es die Natur eingerichtet hat. Grund dafür sind veränderte Umweltbedingungen, die zunehmende Technisierung und unsere moderne Lebensweise. Seit mehr als 10 Jahren warnen Ärzte vor den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen: (Internationaler Ärzte-Appell).

“Ein krankes Bett ist ein sicheres Mittel, die Gesundheit zu ruinieren!”

warnte schon der Mitbegründer der modernen Medizin – Paracelsus – vor 500 Jahren.

Die Lehre des Paracelsus ist Grundlage der at-home Philosophie.

Tatsache ist, ein starkes Immunsystem besiegt nachweislich selbst schwerste Krankheiten und

ein starkes Immunsystem ist gleichzeitig der beste Schutz vor Krankheit und Krebs! (…ganz wichtig jetzt auch während der Pandemie!)

Die Basis für ein starkes Immunsystem sind die 5 Säulen der Gesundheit. Ein gesunder Schlaf(Platz) ist das Fundament – die 1. Säule. “…weil ein ungesunder Schlaf(Platz) alle Bemühungen unseres Körpers behindert sich selbst zu heilen!” Zitat: Dr. med. Jürgen Freiherr von Rosen Chefarzt Schlosspark Klinik Gersfeld (Reformrundschau 08/2000)

Die 4 weiteren Säulen: Ernährung, Bewegung Hygiene eine gesunde Psyche. Alle 5 Säulen sind wichtig und unterstützen sich gegenseitig. Damit die nächtlichen Selbstheilungs- und Regenerations-Prozesse optimal im Körper wirken können ist ein störungsfreier Schlaf(Platz) wichtig. Denn die natürliche Selbstheilung in der Nacht kann durch nichts ersetzt werden.

Nie zuvor war es so wichtig, Häuser / Wohnungen und speziell Schlafplätze auf Störstrahlung überprüfen zu lassen. Da der moderne Mensch weit über 90 % seiner Lebenszeit im Haus verbringt ist diese nahe Umwelt, das Zuhause – evtl. auch der Arbeitsplatz – möglichst gesund zu halten. Baubiologische Standortexperten suchen die Gründe für schlechten Schlaf oder gesundheitliche Probleme nicht im medizinischen Diagnose-Bereich. Sie finden die Ursachen im direkten Umfeld – am Schlaf(Platz)!

Informationen zur Ausbildung und zum at-home-Unternehmenskonzept bekommen Sie im Webinar am Montag, den 13. Dezember 2021. Die Plätze im Webinar sind begrenzt. Frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

at-home Institut für Gesundheitsstudien

Wir machen Schlaf(Plätze) gesund!

Eine at-home Schlafplatzuntersuchung ist die beste Gesundheitsvorsorge der Welt!

