Selbständigkeit: Nutzen Sie Krisen als Chancen!

Die Selbständigkeit in der Krise kann zu einem Weg für mehr Wohlstand und Selbstverwirklichung werden.

„Alles wird schlechter. Alles wird teurer. Die da oben kümmern sich nicht um uns!“ – Der Mensch von heute befindet sich im Zustand der Dauerkrise. Vom Virus zum Krieg, vom Krieg zur Energiekrise, von der Energiekrise zur Inflation. Lockdowns und Ausgangssperren, Unruhen auf der Straße, die Vernichtung unseres Vermögens und vermeintlich inkompetente Politiker. Wer hätte das früher für möglich gehalten?

Kein Zweifel, unsere Welt verändert sich und dies in einem Tempo, das uns bisweilen den Atem stocken lässt. Doch auch schmerzhafte Veränderungen können eine Therapie sein, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Fehlentwicklungen zu korrigieren. Jede Krise bringt gleichzeitig Chancen mit sich, denn Veränderungen bringen Gewinner hervor.

Was bin ich bereit zu tun, um in der Krise zu den Gewinnern zu gehören? Schaffe ich es, mich selbst und mein Leben zu verändern, um Potenziale und Chancen zu nutzen? Wie entdecke ich diese Chancen? Nun, es wird heute viel gejammert. Und das ist nicht grundsätzlich schlecht. Solange auf konstruktivem Niveau gejammert wird. Denn dies bedeutet, auf Fehler hinzuweisen, Missstände aufzudecken. Jammern kann aber auch eine paralysierende Wirkung haben. Wenn wir davon ausgehen, dass ohnehin alles nur noch schlechter wird und wir gar nichts dagegen tun können, dann gelingt es uns nur schwerlich, Veränderungen herbeizuführen und unsere persönliche Lebenssituation zu verbessern.

So manches Unternehmen mag die aktuelle Krise nicht überleben. Hohe Energiekosten, schwindende Umsätze aufgrund der rückläufigen Kaufkraft sowie die Folgekosten aus der Corona-Pandemie lassen das bisherige Geschäftsmodell, als nicht mehr zukunftsfähig erscheinen. Dazu kommen persönliche Faktoren: Die Nerven liegen blank, der Unternehmer kann nachts nicht mehr erholsam schlafen, der Burn-out droht.

Doch es gibt auch Menschen, die gerade die Krisenzeit nutzen, um eine neue Selbständigkeit aufzubauen. Diese Zeitgenossen haben beste Chancen, zum Gewinner der Krise zu werden. Mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist einfach. Aufzustehen und die Dinge für sich selbst und für die eigene Familie in die Hand zu nehmen, ist für Menschen mit Mut.

Die passende Geschäftsidee liegt für Solopreneure sicher dort, wo die eigenen Interessen und Kompetenzen liegen. Selbständig arbeiten bedeutet, dort anzusetzen, wo ich der Gesellschaft etwas ganz Besonderes zu bieten habe. Das kann meine ganz persönliche Leidenschaft sein oder ein Expertenwissen, das ich meinen Kunden zur Verfügung stelle.

Womöglich müssen Sie zunächst eigene Denkmuster überwinden, die Sie daran hindern, eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen. Haben Sie nur die Krise vor Augen oder blicken Sie auch weiter nach vorn in die Zeit, in der es wieder aufwärts geht? Fehlt Ihnen die Zeit, ein Unternehmen aufzubauen? Womöglich gibt es auch in Ihrem Tagesablauf viele Zeitpotenziale, die Sie nutzen können. Schalten Sie den Fernseher aus und bewegen Sie sich vom Sofa zum Schreibtisch, um kreativ an Ihren Ideen zu feilen. Sie denken, es braucht viel Geld, um ein Unternehmen aufzubauen? Tatsächlich ist eine Unternehmensgründung manchmal auch mit einer Investition von weniger als 1000 Euro, vielleicht sogar mit weniger als 100 Euro möglich. Viele erfolgreiche Unternehmen wurden mit einem kleinen Startkapital gegründet. Und sagen Sie nicht, dass Ihr Produkt nicht gebraucht wird, weil die Konkurrenz schon alles bietet. Sie selbst sind einzigartig und Ihre Art ein Unternehmen aufzubauen und ein neues Produkt oder eine Dienstleistung zu etablieren, kann ebenso einzigartig sein.

Wenn Sie Ihr eigener Chef sind, wird sich einiges in Ihrem Leben ändern. Die freie Zeiteinteilung bringt viel Verantwortung mit sich und als Unternehmer bestimmen Sie Ihr Einkommen durch Ihre Positionierung selbst. Heutzutage ist es ein Leichtes, mit Ihrem Wissen und Ihren Talenten ein Unternehmen zu starten, das Ihre Zukunft verändern kann.

Weitere Informationen zum Thema und den Leitfaden zum starten eines Online-Business, finden Sie bei https://chefmacher.de/

Die SuccessMedia OÜ bietet weltweit, deutschsprachige Trainings- und Mentoringprogramme mit den Schwerpunkten: Agile Transformation und E-Commerce. Mit dem Projekt „Chefmacher“, bietet die SuccessMedia einen frei verfügbaren Leitfaden, wie ein eigenes Online-Business mit Schwerpunkt Onlinekursen, auch ohne technische Kenntnisse, aufgebaut werden kann.

