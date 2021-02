SEM Berater Andreas Karasek nimmt am German Web Award 2021 teil

Im deutschsprachigen Raum ist SEM Berater eine der wenigen Agenturen ihrer Art, die sich auf den Erfolg von Kleinunternehmen und Einzelunternehmern spezialisiert hat

Zusammen mit starken Partnern bietet SEM Berater seinen Kunden eine hundertprozentige Expertise im SEA- und SEO-Bereich. Dieses Jahr hat sich die Agentur SEM Berater – Andreas Karasek beim German Web Award beworben, denn sie gehört zur Spitzengruppe der Online Agenturen in Deutschland.

Die German Web Awards prämieren jährlich Deutschlands 50 beste Web- und Online Agenturen

Ausgezeichnet werden die Agenturen, die in den Bereichen Design, psychologisches Know-How und Kundenzufriedenheit eine großartige und im Vergleich zu anderen Agenturen, bessere Arbeit leisten.

Der Award wurde ins Leben gerufen, um Agenturen die Chance zu geben aus der riesigen Anzahl an Web- und Online Angeboten herauszuragen. Dabei spielt die Unternehmensgröße keine Rolle. Wer eine tolle Arbeit leistet soll belohnt werden, unabhängig von der Mitarbeiterzahl oder Umsatz.

Um eine Auszeichnung zu erhalten, absolvieren die Teilnehmer im ersten Schritt die Qualifikationsrunde. Ist diese erfolgreich bestanden, wird der Teilnehmer in der Endrunde zu drei entscheidenden Themen geprüft: Design, psychologisches Know-How und Kundenzufriedenheit.

Um die besten Agenturen zu ermitteln, vergibt die Fachjury eine Gesamtbewertung, die sich aus den Einzelbewertungen der drei oben genannten Kriterien zusammensetzt.

Die Kriterien psychologisches Know-How und Kundenzufriedenheit werden mit dem Faktor 1,75 bzw. 2,25 multipliziert, da diese bei der Bewertung eine wichtigere Rolle einnehmen.

Der Mittelwert der Bewertungen für die einzelnen Kriterien bestimmt am Ende das Gesamtergebnis. Nur beim Erreichen von mindestens 7,95 Punkten wird die Agentur mit dem German Web Award ausgezeichnet. Der Durchschnitt liegt aktuell bei 6,90 von maximal 10 Punkten. Damit gehört die SEM Agentur von Herrn Karasek mit einer erreichten Punktzahl von 8,05 Punkten zur Spitzengruppe aus über 1.000 Teilnehmern in Deutschland.

SEM Berater setzt Kundenbudgets sinnvoll ein

Für die hohe Kundenzufriedenheit bei SEM Berater ist nicht zuletzt die zielorientierte Arbeit der Agentur und der wirtschaftliche Erfolg des Kunden verantwortlich. Wertvolles Budget wird niemals vergeudet, sondern stets für die wichtigen und zielführenden Aufgaben eingesetzt.

Die Leistungen und Angebote sind flexibel und ganz individuell buchbar. So haben Kunden die Möglichkeit, professionell für die Suchmaschinen aufgestellt zu sein, ohne sich für lange Vertragslaufzeiten verpflichten zu müssen. Starhilfen, die Optimierung zwischendurch oder eine langfristige Betreuung von Online-Projekten stehen beispielsweise zur Verfügung. Das schont das Marketingbudget und das Kerngeschäft bleibt im Fokus des Kunden.

Zusätzlich achtet die SEM Agentur und der Inhaber Andreas Karasek auf Transparenz, was die hohe Qualität seines Agenturservices hervorhebt.

SEM Berater – Die SEM Agentur Google Ads & Suchmaschinenoptimierung aus kompetenter Hand mit fundierter Erfahrung aus über 10 Jahren. Unsere SEM Agentur unterstützt Einzelunternehmer und kleine Unternehmen dabei ihre Leads und Umsätze zu maximieren. Durch professionelles Suchmaschinenmarketing erreichen Sie Ihre Zielgruppe nachhaltig. Durch unsere Zielgruppenausrichtung unterscheiden wir uns ganz klar von den meisten SEM Agenturen, weil wir wegen der vielen niedrig budgetierten SEA Kampagnen in unserem Portfolio den Blick fürs Detail behalten. Dies ist ein unschätzbarerer Vorteil von dem Ihr Unternehmen profitieren wird. Folgen Sie einigen namhaften Unternehmen und Vertreter großer Marken, wie zum Beispiel CEWE, foodwatch, oder RICOO und nutzen auch Sie unsere Angebote. Wir bringen frischen Wind in Ihr Suchmaschinenmarketing!

Kontakt

SEM-Berater Andreas Karasek

Andreas Karasek

Balgerstraße 12

79341 Kenzingen

07644 9286237

karasek@sem-berater.com

https://sem-berater.de/