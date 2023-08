Semptec Urban Survival Technology Dual-Teleskop-LED-Campinglampe

Lässt sich leicht zusammenklappen und einfach im Rucksack verstauen

– Ganz nach Bedarf: Rundum-Beleuchtung oder gezielter Spot

– 2 Helligkeitsstufen: 15 und 65 Lumen

– Ausklappbare Teleskopleuchte

– Kurbel mit Klapp-Griff für komplett autarke Stromerzeugung per Hand

– USB-Notlade-Funktion beim Kurbeln: Notstrom für Smartphone & Co.

Jederzeit eigenen Strom erzeugen: Per ausklappbarer Handkurbel produziert man mit der Dynamo

Campingleuchte von Semptec Urban Survival Technology in nur einer Minute kinderleicht Strom für bis zu

11 Minuten Licht. So lädt man selbst ohne Sonne den Akku auf!

Notlade-Funktion: Den Akku des Mobilgeräte lädt man beim Kurbeln einfach per Ladekabel am USB-Anschluss

wieder nach.

Ideal beim Camping: Dank 360°-Beleuchtung und Aufhänge-Bügel wird die Laterne auch zur praktischen

Deckenbeleuchtung im Zelt oder Wohnwagen.

– Wiederaufladbare Kurbellaterne

– Ideal beim Camping, Wandern & Co.

– 360°-Beleuchtung oder gezielter Spot auswählbar

– Mit 2 Helligkeitsstufen: 15 Lumen (Eco-Stufe) und 65 Lumen (Helle Stufe)

– Ausklappbare Teleskopleuchte

– Dynamo-Kurbel mit Klapp-Griff für komplett autarke Stromerzeugung per Hand

– USB-Notlade-Funktion für Smartphone & Co.: 5 V / 300 mA (nur beim Kurbeln)

– Ein/Aus-Schalter

– Aufhängehaken zum Befestigen z.B. an einer Zeltdecke

– Leuchtdauer: bis zu 4 Stunden (Eco-Stufe) / bis zu 40 Minuten (Helle Stufe)

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 300 mAh, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) oder per Handkurbel

– Maße zusammengefaltet (Ø x H): 8,4 x 5 cm, Gewicht: 168 g

– Dual-Teleskop-LED-Leuchte inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107411653

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7399-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7399-3342.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

Semptec Urban Survival Technology 2er-Set Dual-Teleskop-LED-Campinglampe mit Dynamo-

Handkurbel, 65 Lumen

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7400-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7400-3342.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/iZyQ6rwz8GbE7K6

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



http://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.