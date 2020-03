Sencha: Der milde Grüntee für Genießer

Beste Senchasorten im Trusted Tee-Onlineshop von Auresa.de

Ein Einsteigertee, der es in sich hat. Angebaut in Japan, China, Südkorea und sogar Indien, erfreut sich der Sencha immer größerer Beliebtheit. In Japan macht er nicht umsonst 80% der Teeproduktion aus. Die Teesorte ist eine Variante von grünem Tee und eignet sich ideal für alle, die Grüntees kennenlernen möchten. Der gedämpfte und gerollte Grüntee-Klassiker ist die Königin der japanischen Tees und überzeugt mit vielschichtigen Aromen und mildem, angenehm frischem Geschmack. Der Tee kann im Trusted-Shop von Auresa.de unter https://www.auresa.de/sencha-tee/ bestellt werden.

Gedämpfter Tee mit mild aromatischem Geschmack

Die Blätter eines qualitativ hochwertigen Sencha-Tees sind dunkelgrün. Dabei gilt die Devise: Je dunkler, desto besser. Gewonnen wird Sencha vom gleichen Teestrauch wie schwarzer Tee. Der Unterschied ist lediglich die Verarbeitung der beiden Teesorten. “Sen” bedeutet “bedampft” und Tee “cha”. Die Blätter des Sencha werden nicht fermentiert, sondern nach der Ernte heißem Dampf ausgesetzt und anschließend zu kleinen flachen Nadeln gerollt. Zum Schluss wird der Tee durch heiße Luft getrocknet. Dadurch bleiben die Blätter grün und der Geschmack mild.

Sortenreine Sencha-Tees bei Auresa.de

Auf https://www.auresa.de/sencha-tee/ finden sich zahlreiche Varianten dieser besonderen Teesorte. Sortenreine Varianten wie beispielsweise der typische japanische Sencha mit leicht bitterer Note oder die milde Alternative aus China, sind nur zwei Beispiele aus dem großen Angebot der konventionellen und in Bioqualität angebauten Sencha-Tees. Zum Shopangebot gehören außerdem Teemischungen mit Sencha, da er sich perfekt als Grundlage für die unterschiedlichsten Variationen eignet. Sein angenehm mildes Aroma harmoniert wunderbar mit Früchten, Nüssen und Blüten.

Auresa.de ist zertifizierter Trusted Onlineshop

Die Gründer von https://www.auresa.de haben sich Tee zur Leidenschaft gemacht. Der Onlineshop bietet klassische Schwarz- und Grünteesorten für jeden Geschmack. Aber auch Früchtetees, hergestellt aus ganzen Früchten und Zutaten, wie zum Beispiel Popcorn oder scharfen Gewürzen, können über den Shop erworben werden. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der Qualität und der Herkunft aller angebotenen Teesorten. Biologische Landwirtschaft schont Natur und Umwelt und ist daher ein Grundpfeiler für die Shopbetreiber.

Es wurden auch alle strengen Qualitätskriterien von Trusted Shops in einem Zertifizierungsprozess erfüllt und Auresa.de darf daher das “Trusted Shops” Gütesiegel tragen. Zusätzlich haben sich die Gründer einem fairen Handel verschrieben, sowie eine Versandart für die Paketlieferungen gewählt, die möglichst umweltschonend und darüber hinaus CO2-neutral ist. Der Versand erfolgt daher durch DHL GoGreen.

AURESA – hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

