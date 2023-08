Sendcloud bündelt seine Kräfte mit Cover Genius

Optimierung des Schadensmanagements für weltweite Sendungen

München, 2. August 2023 – Sendcloud, die führende europäische Versandplattform, und Cover Genius, ein führendes auf Embedded Protection spezialisiertes InsurTech Unternehmen, haben sich zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie Online-Händler:innen ein verbessertes Schadensmanagement für den weltweiten Versand mit mehr als 100 Transportunternehmen.

Die Kund:innen von Sendcloud – Online-Retailer, die den Versand von Produkten an Verbraucher:innen abwickeln – profitieren durch die Zusammenarbeit von einer um 20 Tage verkürzten Reklamationsbearbeitung und um bis zu 20 Prozent geringere Reklamationskosten.(i) Dies gilt unabhängig davon, welches Speditionsunternehmen sie für den Versand ihrer Produkte nutzen. XCover, die preisgekrönte globale Vertriebsplattform für jede Art von Versicherung von Cover Genius, schützt den vollen Verkaufswert der Sendungen von Online-Händler:innen in mehr als 40 Ländern in Europa und garantiert die sofortige Auszahlung im Schadensfall in mehr als 90 Währungen.

Vereinfachter Reklamationsprozess für Retailer und Kund:innen

„In Zusammenarbeit mit Sendcloud bieten wir Online-Händler:innen eine einzigartige und globale Unterstützung mit einer bequemen Antragstellung online und in einem Schritt, die mit allen bestehenden Anbietern und den meisten Produktkategorien kompatibel ist“, so Justin Turner, Vice President, Strategic Partnerships – Shipping (Global) bei Cover Genius. „Bestehende Systeme traditioneller Versicherer haben zu negativen Kundenerfahrungen und zu begrenzten Möglichkeiten für globale Optimierungs- und Personalisierungsmaßnahmen beigetragen. Mit unserer Partnerschaft bieten wir eine End-to-End-Lösung, die Online-Retailer und ihre Kund:innen schützt.“

„Versandhändler:innen werden zur Verantwortung gezogen, wenn Pakete verloren gehen. Das kostet sie oft viel Zeit und Geld. Unsere Partnerschaft mit Cover Genius stellt sicher, dass wir unseren Händler:innen den besten und kostengünstigsten Schutz bieten“, so Rob van den Heuvel, Gründer von Sendcloud. „Durch die schnelle und reibungslose Abwicklung sparen sie nicht nur Zeit und Geld, sondern bieten Verbraucher:innen auch den bestmöglichen Service. Dies wirkt sich positiv auf die Kundenzufriedenheit und den Ruf ihres Unternehmens aus.“

End-to-End-Lösung sorgt für Rundumschutz

Mit XCover bietet Cover Genius eine globale End-to-End-Lösung, die alle Versandarten von Paketen bis hin zu Frachtsendungen unterstützt. Die neue Partnerschaft integriert XCover nahtlos mit der Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface, API) von Sendcloud und den 100 integrierten Logistik- und Transportsystemen. Dadurch können alle Anträge von Händler:innen an einer zentralen Stelle eingesehen werden. Die Retailer sind somit nicht mehr von den Spediteuren abhängig, was zu einem einfacheren und schnelleren Reklamationsprozess für sie und ihre Kund:innen führt.

Über Sendcloud:

Sendcloud wurde 2012 gegründet und ist die End-to-End-Versandplattform für E-Commerce-Unternehmen. Unterstützt von SoftBank und mit dem Vertrauen von 25.000 Unternehmen in ganz Europa, hat Sendcloud die Mission, den Versand global zu lösen. Die Plattform ermöglicht es Onlineshops, Marktplätzen und Fulfillment-Unternehmen, ihre Versandprozesse zu skalieren und ein außergewöhnliches Versanderlebnis zu liefern.

Über CoverGenius:

Cover Genius ist die Versicherungstechnologie für integrierten Schutz. Über XCover, unsere globale Vertriebsplattform für jede Art von Versicherung oder Schutz, schützen wir die globalen Kunden der weltweit größten digitalen Unternehmen, darunter Booking Holdings, Eigentümer von Priceline und Booking.com, Intuit, Hopper, Ryanair, Turkish Airlines, Descartes ShipRush, Zip und SeatGeek. Wir sind auch verfügbar bei Amazon, Flipkart, eBay, Wayfair und das größte Unternehmen in Südostasien, Shopee.

Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir Lösungen für einen maßgeschneiderten, optimierten Schutz, der in über 60 Ländern und allen 50 US-Bundesstaaten lizenziert oder zugelassen ist. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden ein nahtloses End-to-End-Erlebnis über XCover.com.

Außerdem bieten wir unseren Kunden durch XCover.com ein reibungsloses End-to-End-Erlebnis. XCover.com kümmert sich um die Bedürfnisse der Kunden – vom ersten Verkauf über die Verwaltung bis hin zur Schadensregulierung, was zu einem branchenführenden NPS von +65 nach Schadensfällen führt. Das preisgekrönte Servicekonzept hat nachweislich zu einer 7-fachen Reduzierung der Support-Tickets geführt.(ii)

________________________________________

(i) Die Kosteneinsparungen basieren auf einem Vergleich aller Cover Genius Versandschutzansprüche mit den veröffentlichten Frachtraten für Fedex, UPS, DHL, USPS, UPS, Old Dominion, DHL, XPO Logistics, Estes Express Lines, YRC und TForce Freight am 27. Juni 2022. Die Zeiteinsparungen basieren auf den durchschnittlichen Bearbeitungszeiten (d. h. die Zeit von der ersten Anmeldung bis zur abgeschlossenen Zahlung) für alle XCover Versandschutzansprüche am 31. Mai 2022 (Stichprobengröße = 868) im Vergleich zum Branchendurchschnitt einschließlich Zahlungsabwicklung (mindestens 6 Tage). d. h. die Zeit von der ersten Anmeldung bis zur abgeschlossenen Zahlung) für alle XCover-Versandschutzanträge zum 31. Mai 2022 (Stichprobengröße = 868) im Vergleich zum Branchendurchschnitt, einschließlich der Zahlungsabwicklung (mindestens 6 Tage) und der Zeit bis zur Bestätigung eines angemeldeten Antrags.

(ii) Die Punktzahl umfasst alle Schadenarten und -ergebnisse in unserem Partnernetzwerk, mit Ausnahme der Partner mit weniger als 30 Schadenfällen und der Partner, die nicht von Cover Genius bewertet wurden. Die Anfragestatistik stammt aus einer internen Analyse von 1.355 zufälligen XCover-Supportanfragen im Dezember 2022, von denen 1.258 (93 Prozent) ihr XCover-Konto noch nicht aktiviert hatten und 97 (7 Prozent) bereits.

Sendcloud wurde 2012 gegründet und ist die End-to-End-Versandplattform für E-Commerce-Unternehmen. Unterstützt von SoftBank und mit dem Vertrauen von 25.000 Unternehmen in ganz Europa, hat Sendcloud die Mission, den Versand global zu lösen. Die Plattform ermöglicht es Onlineshops, Marktplätzen und Fulfillment-Unternehmen, ihre Versandprozesse zu skalieren und ein außergewöhnliches Versanderlebnis zu liefern.

Firmenkontakt

Sendcloud

Katharina Oehm

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 176 15800 908



https://www.sendcloud.de/

Pressekontakt

AxiCom

Katharina Oehm

Infanteriestraße 11

80797 München

+49 176 15800 908



https://axicom.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.