Seniorenbetreuung zu Hause

24 -Stunden Rund um die Uhr Pflege und Betreuung zu Hause für Senioren

Wir, Betreuung GmbH freut sich einen neuen Artikel vorstellen zu dürfen. Der neue Artikel handelt über die 24-Stunden-Pflege zu Hause.

Zusammenfassung:

Eine Rund-um-Betreuung durch eine 24-Stunden-Pflegekraft in ihrem eigenen Zuhause ist eine der besten Lösungen Senioren mit Behinderung. Um eine Betreuungskraft für den Alltag zu finden, werden sie bei Betreuung GmbH fündig. Wir bieten kostengünstige Kräfte aus osteuropäischen Ländern an, die sich qualitativ, gewissenhaft und liebevoll um pflegebedürftige Menschen kümmern und würden uns freuen, wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen, um Details zu den Preisen und einer 24- Stunden-Betreuungskraft zu erfahren, die ihren Bedürfnissen entspricht.

Den ganzen Artikel können sie hier lesen:

https://www.betreuung.com/24-stunden-rund-um-die-uhr-pflege-und-betreuung-zu-hause-furr-senioren/

m Jahr 2009 gründeten wir Betreuung GmbH, denn in Anbetracht der Pflegesituation in Deutschland bestand Handlungsbedarf, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige nicht alleine zu lassen. Ebenso stehen wir für Anfragen von Betreuungskräften und Krankenpfleger als Plattform zur Verfügung. Wir vermitteln Dienstleistungen in dem Bereich der 24 Stunden Pflege, die sich aus Mitarbeitern von Altenpflegehelfern, Krankenpflegehelfern und Betreuungskräften zusammensetzt. Diese bieten preiswerte, hochwertige Dienstleistungen im Pflege- und Betreuungssektor an. All unsere Dienstleister/innen haben weitreichende Erfahrungen im Bereich der Betreuungspflege.

Betreuung GmbH zeichnet sich durch ihre Professionalität und Positivität im Bereich der Pflege-Dienstleistungen aus. Großes Vertrauen wurde uns von den Verbrauchern entgegengebracht, was unser Unternehmen dazu brachte, zu Marktführern zu gehören.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind mit Fachzentren zur Ausbildung von Pflegekräften und Krankenpflegern verbunden. Viele unserer erfahrenen, zuverlässigen und liebevollen Betreuungskräfte verfügen zudem über eine medizinische Ausbildung, was sie qualitativ hervorhebt.

Wenn Sie pflegebedürftig sind oder Angehöriger einer pflegebedürftigen Person sind, und eine Pflege/Betreuungskraft suchen, dann sind Sie bei uns richtig. Wir vermitteln Ihnen qualitativ hochwertige Dienstleistungen von Pflegekräften für einen erschwinglichen Preis.

Kontakt

Betreuung GmbH

Helena Kovac

Giesbadgasse 11

89073 Ulm

015753780985

info@betreuung.com

https://www.betreuung.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.