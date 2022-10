SeniorenLebenshilfe baut ihr Angebot weiter aus

Die SeniorenLebenshilfe baut ihr seniorengerechtes Angebot in Hannover weiter aus

Mit vielfältigen und individuell abgestimmten Leistungen unterstützt die SeniorenLebenshilfe ältere Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die bundesweit tätigen Lebenshelfer tragen dazu bei, die Lebensqualität von Senioren zu sichern und es Ihnen möglich zu machen, den Lebensabend in ihrer vertrauen Umgebung zu verbringen. Die SeniorenLebenshilfe charakterisiert sich als Dienstleister im vorpflegerischen Bereich. Auch in Hannover ist das Unternehmen, welches eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, vertreten. Mit Sabine Schneider bereichert eine weitere Lebenshelferin das Leben von älteren Menschen in der niedersächsischen Hauptstadt. Mehr Informationen zur Frau Schneider finden Sie unter Lebenshelfer in Hannover.

Seit 2012 im Auftrag älterer Menschen tätig

Gründerin und Geschäftsführerin Carola Braun hat die SeniorenLebenshilfe 2012 ins Leben gerufen, um älteren Menschen ein Leben nach ihren Vorstellungen zu ermöglichen. Das beinhaltet nicht nur die Hilfe bei praktischen Tätigkeiten. Auch die soziale Komponente nimmt einen wichtigen Stellenwert innerhalb der Leistungen der Lebenshelfer ein. Im Laufe der Jahre ist das Netzwerk aus selbstständig-freiberuflich arbeitenden Lebenshelfern im gesamten Bundesgebiet immer weiter angewachsen. Für einen optimalen Start in die Tätigkeit werden von der SeniorenLebenshilfe eigene Schulungen angeboten. Auch in allen anderen Bereichen erhalten die Lebenshelfer bei Bedarf Hilfe und Unterstützung durch die Berliner Zentrale.

Individuell abgestimmte Tätigkeiten für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Die Übernahme der Tätigkeiten erfolgt in Absprache mit den betreuten Senioren bzw. deren Angehörigen. Die Aufgaben der Lebenshelfer können vielfältiger Natur sein. Unter anderem kümmern sie sich um alle Tätigkeiten im Haushalt, die die Senioren nicht mehr selbst bewältigen können. Das umfasst zum Beispiel den Wohnungsputz, den Lebensmitteleinkauf oder das Wäschewaschen. Zudem begleiten die Lebenshelfer ihre Senioren zu Terminen aller Art und unternehmen mit ihnen vielfältige Freizeitaktivitäten. Jedem Lebenshelfer steht ein eigener Pkw zur Verfügung, damit die nötigen Wegen von den älteren Menschen mühelos und ohne großen zeitlichen Aufwand zu bewältigen sind.

Sabine Schneider ist in Zukunft als Lebenshelferin in Hannover tätig

Mit Sabine Schneider konnte die SeniorenLebenshilfe eine neue Lebenshelferin gewinnen, die zukünftig für Senioren in Hannover im Einsatz ist. Sabine Schneider wurde 1968 in Lübeck geboren und ist glücklich verheiratet. Nach dem Studium der Slawistik, absolvierte sie eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Diätassistentin. Als Ernährungsberaterin arbeitete sie viele Jahre stationär und ambulant im Bereich Onkologie. Nach einer Weiterbildung zur Betreuungskraft mit der Zusatzqualifikation Pflege, möchte Sabine Schneider als Lebenshelferin ältere Menschen ohne Zeitdruck und mit viel Herz in ihrer Eigenständigkeit unterstützen. In ihrer Freizeit widmet sie sich ehrenamtlich der Hospizarbeit, liest gerne Bücher und bewegt sich mit Vorliebe in der Natur.

Weitere Lebenshelfer in ganz Deutschland gesucht

Sabine Schneider und die übrigen Lebenshelfer im gesamten Bundesgebiet bereichern das Leben älterer Menschen auf vielfältige Art und Weise. Doch ist die Nachfrage nach einer bedarfsgerechten Seniorenbetreuung längst nicht gedeckt. Daher sucht die SeniorenLebenshilfe stets weitere engagierte Menschen, die zum Lebenshelfer werden wollen. Das Familienunternehmen unterstützt die Arbeit der Lebenshelfer in allen Bereichen und hilft bei einem erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit. Möchten Sie mehr über die SeniorenLebenshilfe und die Arbeit der Lebenshelfer erfahren, schauen Sie auf www.seniorenlebenshilfe.de vorbei.

