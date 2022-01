SeniorenLebenshilfe ist künftig in Detmold vertreten

Das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe ist künftig in Detmold und Umgebung verfügbar durch Lebenshelferin Bianca Wache

Detmold, 19.01.2022. Die stundenweise Seniorenbetreuung durch die SeniorenLebenshilfe macht es Senioren möglich, in ihrer vertrauten Umgebung alt zu werden. Mit vielfältigen praktischen Tätigkeiten unterstützen die Lebenshelfer ältere Menschen bei der Bewältigung ihres Alltags. Die Leistungen des bundesweit tätigen Dienstleisters sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Mit der neuen Lebenshelferin Bianca Wache können fortan auch Senioren in Detmold und Umgebung die Seniorenbetreuung in Anspruch nehmen.

Vielfältige Leistungen zur Alltagserleichterung und für mehr Lebensqualität

Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin und agiert seit 2012 auf dem Gebiet der Seniorenbetreuung im vorpflegerischen Bereich. Gegründet wurde das Familienunternehmen von Carola Braun, die auch zuvor schon als Lebenshelferin tätig war. Erklärtes Ziel der SeniorenLebenshilfe ist es, älteren Menschen das Leben zu erleichtern und ihre Lebensqualität zu steigern. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus der Lebenshelfer neben dem Angebot zahlreicher praktischer Leistungen auch auf sozialen Aspekten. Die selbstständig-freiberuflich agierenden Lebenshelfer unternehmen mit den Senioren gemeinsame Aktivitäten und haben jederzeit ein offenes Ohr für deren Sorgen und Nöte.

Praktische Leistungen und soziale Unterstützung

Welche Leistungen die Lebenshelfer im Einzelnen übernehmen, wird mit den Senioren individuell angesprochen. Die Lebenshelfer werden als Haushaltshilfe aktiv, kochen das Mittagessen, waschen die Wäsche und putzen die Wohnung, sind aber auch Begleiter in Alltagssituationen, wenn die Senioren zum Beispiel einen Termin beim Arzt haben oder es bürokratische Angelegenheiten zu erledigen gilt. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, mit dem etwaige Wege bequem zurückgelegt werden können. Darüber hinaus unterstützen die Lebenshelfer ihre Senioren bei ihrer sinnvollen Freizeitgestaltung. Interessante Gespräche, gemeinsame Spaziergänge und Besuche auf dem Friedhof bereichern das Leben der Senioren. Abgerechnet werden die Leistungen auf Honorar-Basis.

Bianca Wache ist die neue Lebenshelferin für Detmold und Umgebung

Bianca Wache bietet ihre Hilfe als Seniorenbetreuerin zukünftig älteren Menschen in Detmold und Umgebung an. Die 1974 geborene Mutter zweier Töchter ist gelernte Friseurin und hat unter anderem als Bürokraft und Verkäuferin in einem Kaufhaus, als Reinigungskraft sowie als Küchenkraft in einem Altersheim gearbeitet. Als Pflegehelferin in verschiedenen Altersheimen hat sie bereits wichtige Erfahrungen in der Arbeit mit Senioren gesammelt. Durch ihre Arbeit als Lebenshelferin möchte sie älteren Menschen die Einsamkeit nehmen und sie in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. In ihrer Freizeit geht Bianca Wache gerne mit ihren Hunden wandern und liest sehr viel. Das wertvollste ist ihr aber die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie.

Weitere Informationen rund um die Arbeit der SeniorenLebenshilfe

So wie sich ältere Menschen in Detmold und Umgebung zukünftig auf Bianca Wache verlassen können, profitieren bereits zahlreiche Senioren in ganz Deutschland von den Leistungen der Lebenshelfer. Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, unterstützt die Lebenshelfer von der Berliner Zentrale aus in allen Bereichen. Unter anderem werden die Lebenshelfer durch eigene Schulungen und Fortbildungen optimal auf ihre Arbeit vorbereitet. Die SeniorenLebenshilfe ist ständig auf der Suche nach weiteren tatkräftigen Menschen, die als Lebenshelfer das Leben von Senioren bereichern wollen. Weitere Informationen rund um die SeniorenLebenshilfe und die Lebenshelferin Bianca Wache erhalten Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de oder Lebenshelfer Detmold.

