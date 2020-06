Seniorenrecht und notarielle Vorsorge für Senioren

Frankfurt, 24. Juni 2020 – Übertragung von Immobilien, General- und Vorsorgevollmachten mit Betreuungsverfügungen und die rechtzeitige Regelung des Nachlasses: Wenn wir älter werden, stellen sich viele Fragen zur Vorsorge und Nachlassregelung, zu Vollmachten, Erbe und Testament. Warum der Notar der optimale Ansprechpartner ist und wie er hierbei unterstützt, erklärt Sonja Reiff, die als Notarin in Frankfurt am Main tätig ist.

Wie kann ich für mich vorsorgen und festlegen, welche Behandlungen im Krankheitsfall erfolgen sollen oder zu unterlassen sind? Wie kann ich sicherstellen, dass mein Testament eindeutig ist und es nicht zu Erbstreitigkeiten kommt? Wie kann ich mein Vermögen möglichst steuerfrei auf die nächste Generation übertragen und mich gleichzeitig absichern, so dass ich zum Beispiel meine selbst bewohnte Immobilie weiter nutzen kann? Übertrage ich Vermögen bereits zu Lebzeiten oder erst durch ein Testament beim Erbfall? Und wie regele ich meinen Nachlass, so dass es später keinen Streit in der Familie gibt?

“Der Notar ist bei all diesen Fragen Ihr optimaler Ansprechpartner”, erklärt Sonja Reiff, Notarin in der Sozietät Selzer Reiff Notare in Frankfurt. Von Amts wegen beschäftigen sich Notare regelmäßig mit den wesentlichen Fragestellungen im Erbrecht und Seniorenrecht. Im Gegensatz zum Rechtsanwalt darf der Notar Ihren Willen auch notariell beurkunden und kann Testamente und Vollmachten im zentralen Register der Notarkammer registrieren lassen. Dies vereinfacht die Umsetzung und kann im Erbfall Kosten sparen.

“Als Notare beraten wir unsere Mandanten zum Beispiel in der Frage, ob es sinnvoll ist, eine Immobilie bereits zu Lebzeiten zu übertragen. Wir helfen ihnen, bei der Gestaltung von Testamenten und Erbverträgen auf die konkrete Lebens- und Familiensituation abgestimmte Verfügungen zu treffen, und wir unterstützen bei der Erstellung von General- und Vorsorgevollmachten”, führt Sonja Reiff aus. In einem neue Fachbeitrag auf der Kanzlei-Homepage von Selzer Reiff Notare gibt sie einen detaillierteren Überblick zum Thema Seniorenrecht, Erbe und Vorsorge: https://www.selzer-reiff.de/fachbeitraege-publikationen/seniorenrecht-und-notarielle-vorsorge-fuer-senioren/

Selzer Reiff Notare, Frankfurt – Unterstützung im Erbrecht und Seniorenrecht

In ihrem Notarbüro in Frankfurt am Main bieten Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff sämtliche notariellen Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht, im Handelsrecht und Gesellschaftsrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht sowie im Familienrecht und bei klassischen Treuhandtätigkeiten.

Im Erbrecht und Seniorenrecht verfügen sie über langjährige Erfahrungen. Diese umfassen unter anderem die Beratung und Beurkundung von Testamenten, gemeinschaftlichen Testamenten von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern, Erbverträgen, Pflichtteilsverzichtsverträgen, Unternehmensnachfolgeverträgen und Unternehmertestamenten, Erbscheinsanträgen,

Schenkungs- und Übergabeverträgen über Immobilien, Grundstücke und Unternehmen zu Lebzeiten (vorweggenommene Erbfolge), Generalvollmachten sowie Vorsorgevollmachten mit Patienten- und Betreuungsverfügung.

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998, davon über 17 Jahre am aktuellen Standort im Frankfurter Westend. Inzwischen sind die beiden Notarinnen RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff ausschließlich im notariellen Bereich tätig. Die Kanzleiräume liegen in Frankfurt am Main in zentraler Lage nahe der Alten Oper im Westend (U-Bahn Alte Oper und S-Bahn Taunusanlage).

Ausführlichere Informationen zu den Vorteilen der Testamentserstellung beim Notar gibt auch der folgende Fachartikel:

https://www.selzer-reiff.de/fachbeitraege-publikationen/testament-schreiben-diese-vorteile-bietet-ihnen-die-zusammenarbeit-mit-einem-notar/

Informationen zum Leistungsangebot im Bereich Testament und Erbrecht der Kanzlei Selzer Reiff Notare, Frankfurt:

https://www.selzer-reiff.de/leistungen/notar-erbrecht/

Über die Sozietät SELZER REIFF Notare, Frankfurt am Main:

Zentral im Westend Frankfurt gelegen, ist die Sozietät SELZER REIFF Notare ein modernes Notarbüro.

Mit RA Bettina Selzer und RA Sonja Reiff verfügt die Kanzlei über zwei in Frankfurt vereidigte Notare und bietet sämtliche notarielle Dienstleistungen in allen Rechtsgebieten an, unter anderem im Erbrecht, im Gesellschaftsrecht, im Grundstücks- und Immobilienrecht sowie bei der Vermögens- und Unternehmensnachfolge.

Die Notare können aufgrund ihrer juristischen und notariellen Kenntnisse und Erfahrungen die Mandanten jederzeit fachgerecht beraten und ihnen auf sie zugeschnittene Lösungen anbieten. Sie erstellen gerne kurzfristig und in bester Qualität Urkundenentwürfe, beurkunden diese und sorgen für eine zügige und verlässliche Abwicklung.

Ergänzt wird das Angebot der Kanzlei durch erfahrene Kooperationspartner, z.B. in den Bereichen Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Unternehmensberatung und Steuerberatung. Privatpersonen und Unternehmen finden so breite Unterstützung in Rechtsangelegenheiten.

Darüber hinaus sind Rechtsanwältin und Notarin Bettina Selzer sowie Rechtsanwältin und Notarin Sonja Reiff seit vielen Jahren regelmäßig als Rechtsexperten Interviewpartner des Hessischen Rundfunks.

Weitere Informationen: https://www.selzer-reiff.de

