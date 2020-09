SEO Agentur für Zürich bietet kostenlosen SEO Check

Maßgeschneiderte SEO Strategien beginnen mit einer Analyse der Ist-Situation

ZÜRICH. Unternehmen in der Wirtschaftsmetropole Zürich verfolgen online ganz unterschiedliche Ziele. Da gibt es Versicherungen oder Banken, die eine weltweit gute Sichtbarkeit bei ihrer Zielgruppe in den organischen Suchergebnissen von Google & Co. erzielen wollen und Händler oder freie Berufe, die im gesamten Kanton Zürich ein hohes Ranking ihrer Webseite anpeilen. Wie diese Ziele Wirklichkeit werden können, wissen Experten in hoch spezialisierten SEO Agenturen. Hier werden auch für Unternehmen in Zürich maßgeschneiderte SEO Strategien entwickelt, die über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgt werden.

SEO Experte weiß, wie Online-Ziele von Unternehmen in Zürich Wirklichkeit werden

“Wir wissen, was getan werden muss, damit eine Webseite mit ihren Inhalten bei der jeweiligen Zielgruppe nicht nur gefunden wird, sondern auch auf Interesse stößt”, meint Dr. Thomas Bippes, Gesellschafter der SEO Agentur PrimSEO mit Sitz in Baden-Baden bei Karlsruhe. Der Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement ist ein ausgewiesener Online Marketing Experte. Seit Anfang der 2000er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung. War SEO in seiner Anfangszeit eher eine Herausforderung für Programmierer, sind heute in erster Linie Journalisten, Fotografen und Videografen, Researcher oder Social-Media Experten gefragt.

Entscheidender Hebel für erfolgreiche SEO für Zürich sind exzellente Inhalte

“Der entscheidende Hebel für erfolgreiche SEO sind herausragend gute Inhalte, die nicht nur die Zielgruppe, sondern auch die Suchmaschinen schätzen. Das setzt voraus, dass ausgebildete Journalisten mit versierten SEO Technikern in einer Agentur gut zusammenarbeiten. Suchmaschinenoptimierung ist keine Geheimwissenschaft. Vor allem Google erklärt ganz genau, was getan werden muss, um das Ranking einer Website zu verbessern. Schon allein deshalb sollte die Dienstleistung von SEO Agenturen für Unternehmen in Zürich zu 100% nachvollziehbar und transparent sein”, meint Dr. Thomas Bippes.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

