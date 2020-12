SEO Agentur hilft Unternehmen in Offenburg auf die Sprünge

Die Stadt Offenburg verfolgt große digitale Ziele – passende Infrastruktur

OFFENBURG. Ab dem Jahr 2023 gibt es einen Rechtsanspruch, von der Verwaltung digital bedient zu werden. Die Stadtverwaltung Offenburg hat sich längst an die Umsetzung gemacht und über 500 Verwaltungsprozesse ausgemacht, die digital transformiert werden müssen. Offenburg, so die Vorgabe, soll ein digitaler Leuchtturm werden. Tatsächlich hat die Digitalisierung im Krisenjahr 2020 Aufwind bekommen. Wie ein Katalysator wirkte die Pandemie auf die digitale Transformation. Händler, Handwerker, niedergelassene Ärzte, Kliniken, Rechtsanwälte – viele Unternehmen und Freiberufler haben erkannt, wie wichtig der digitale Kundenkontakt ist.

SEO Agentur sorgt für Sichtbarkeit in Offenburg und darüber hinaus

Händler, die schon Anfang 2020 über Website mit Webshop verfügten, waren in der Lage, ihre Kundschaft während des Lockdowns weiter zu bedienen. Analog digitale Mischformen beispielsweise mit Auslieferung sorgten dafür, dass der Betrieb aufrechterhalten werden konnte. An ihre digitalen Grenzen stießen die Händler jedoch sehr schnell. Die Auffindbarkeit der Webseite mit Online-Shop in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing, Yahoo & Co. war in der Regel nicht gegeben. Die Erkenntnis: Eine ansprechende, moderne Webseite ist eine Sache. Die Sichtbarkeit eine andere. Hier kommen professionelle SEO Agenturen ins Spiel, die Unternehmen in Offenburg auf die Sprünge helfen.

Wenn es um Sichtbarkeit in und um Offenburg geht, kommen SEO Agenturen ins Spiel

Local SEO ist eine Online-Marketing Disziplin, die online Sichtbarkeit in einem definierten Einzugsbereich beschreibt. Nehmen wir eine hoch spezialisierte Arztpraxis in Offenburg. Selbstverständlich hat der Arzt den Anspruch, sofort gefunden zu werden, wenn ein potentieller Patient nach dem Facharzt mit Ortsbezug “Offenburg” sucht. Der Arzt verfügt jedoch möglicherweise über Kenntnisse und Therapiemöglichkeiten, mit denen er vielleicht sogar bundesweit oder zumindest in Städten wie Stuttgart und Freiburg bei seiner Zielgruppe auffindbar sein will. SEO Strategien sind immer individuell. Sie alle haben gemein, dass sie langfristig verfolgt werden.

