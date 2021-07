SEO-Agentur Rhein-Main – die neue Marke der Wolf Webentwicklung GmbH

Seit ihrer Gründung im Jahr 2017 bietet die Wolf Webentwicklung GmbH aus dem hessischen Bad Homburg Kunden eine breite Angebotspalette von Webdesign über Webshops bis hin zu Google Ads. Mit ihrer neuen Marke SEO-Agentur Rhein-Main konzentriert sie sich ausschließlich auf Suchmaschinenoptimierung. Dabei setzt sie auf umfassende Transparenz von Leistungen und Kosten.

Seit vier Jahren bereits unterstützt die Wolf Webentwicklung GmbH Unternehmen jedes Fachbereichs und jeder Größe bei gewünschten Themen rund um den perfekten Webauftritt. Im Laufe dieser Zeit zogen Firmengründer Gabriel Wolf und sein junges, dynamisches Team vor allem ein Fazit: Danach mangelt es in Deutschland an professionellen SEO-Agenturen, die von Beginn an offen über eine realistische Erreichung gesteckter Ziele sprechen und auf leere Versprechungen und monatliche Zahlungsforderungen verzichten. Grund genug für die Webagentur aus Bad Homburg, sich mit einer Eigenmarke allein auf eine offene und ehrliche SEO-Suchmaschinenoptimierung zu konzentrieren und Kunden so zu einer besseren Positionierung bei Google zu verhelfen.

Learning by doing – so beginnt die berufliche Erfolgsgeschichte von Gabriel Wolf. Im Alter von 20 Jahren bereits einen Bachelor in Business Administration erworben, hat sich der tatkräftige Webdesigner in den Folgejahren durch Selbststudien einen immer größeren Kenntnisstand rund um Webseitenranking und Online-Marketing aneignen und durch professionelle Weiterbildungen erweitern können. Mit seinem neuesten Zertifikat für Advanced Search Engine Optimization Strategies von der University of California widmet er sich seit Mai 2021 seiner neu gegründeten SEO-Agentur Rhein-Main. Auch seine vier Mitarbeiter verfügen über einen langjährigen Erfahrungsschatz im Bereich des SEO und haben diesen bereits in verschiedenen Eigenprojekten realisiert.

Die SEO-Agentur Rhein-Main macht es anders als der Großteil ihrer Konkurrenz und setzt von Beginn an auf Offenheit zum Kunden. Monatszahlungen sind tabu, faire Preisgestaltungen und ehrliche Analysen der Optimierungsmöglichkeiten das A und O. Statt Platzierungen zu garantieren, analysiert das Unternehmen unter ständiger Absprache mit seinen Kunden die jeweilige Ist-Situation und passt weitere Schritte an die Zielvorgabe an.

Wer sich an die fünf Jungakademiker wendet, kann sich nach einem kostenlosen Erstgespräch mit verständlichen Erklärungen ein maßgeschneidertes Paket aus Bausteinen wie einer erweiterten Wettbewerbsanalyse, Google-Profil- oder Texterstellungen für Unterseiten bedarfsgerecht zusammenstellen. Auch Schulungen bietet die Full-Service SEO-Agentur Rhein-Main an, auf deren Marketinganalyse bereits mehr als 120 zufriedene Kunden setzen. Deren Bewertungen geben der Firmenphilosophie der Wolf-Webentwicklung-Eigenmarke recht: Ausschließlich fünf von fünf Sternen wurden bislang an sie vergeben.

Wir sind das Unternehmen für modernes Webdesign und transparentes SEO.

SEO-Agentur Rhein-Main

Gabriel Wolf

Dietigheimer Straße 1

61350 Bad Homburg

06172 2676 322

info@seo-agentur-rhein-main.de

http://wolf-webentwicklung.de