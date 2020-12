SEO Agentur verhilft Zahnärzten zu Internet Sichtbarkeit

Internet als Marketinginstrument für Zahnärzte – präsent bei der Zielgruppe

Menschen, die sich auf die Suche nach einem Zahnarzt begeben, tun dies in der Regel über das Internet. Zahnärzte, die hier auf Suchmaschinenoptimierung setzen, haben so die Möglichkeit auf den vordersten Plätzen der Suchmaschinen wie Google, Bing & Co. zu ranken. Eine erfahrene SEO Agentur weiß, wann und wie Suchmaschinenoptimierung richtig einzusetzen ist und kann so Zahnärzten zu mehr Reichweite verhelfen.

Warum ein gutes Ranking im Internet wichtig für Zahnärzte ist

Wer mit seiner Zahnarzt Website in den Suchergebnissen von Google gut gefunden wird, kann seine Zielgruppe schnell erreichen. Sucht ein Patient in Karlsruhe schnell einen Zahnarzt, weil ihn Zahnschmerzen plagen, dann macht der Zahnarzt das Rennen, der ganz oben gefunden wird, wenn beispielsweise “Zahnarzt Karlsruhe” in das Google Suchfenster eingegeben wird. Die Regel besagt: Wer auf den ersten fünf Plätzen rankt, wird auch am häufigsten angeklickt. Doch was genau macht eine SEO Agentur, um Webseiten von Zahnärzten an vorderste Front zu bringen? “Mixed Content” ist unter anderem die Lösung. Ein hochwertiger, journalistischer Inhalt ist die Basis für jede Webseite. Wer hier mit Bildern und Videos den Content unterstützt, hilft dem Patienten zudem einen besseren Einblick in das Themengebiet zu ermöglichen.

Individuelle SEO Maßnahmen für Zahnärzte

Eine gute SEO Agentur weiß darum, dass journalistische und technische Suchmaschinenoptimierung Hand in Hand gehen. Denn Linkbuilding auf Grundlage einer individuellen Keyword Recherche komplettieren die SEO Strategie für die Zahnarzt Webseite. Jeder Zahnarzt hat seine eigenen Schwerpunkte mit Leistungen wie Wurzelbehandlung, Zahnersatz, Zahnkorrektur oder Zahnimplantat. Worauf immer er sich spezialisiert hat, die Leistungen sollten im gewünschten Einzugsbereich ins richtige Licht gerückt werden. Hierfür sollte die Webseite gut strukturiert und übersichtlich dargestellt werden. Ein Patient, der sich gut auf der Webseite zurechtfindet, ist auch eher gewillt, den Zahnarzt zu kontaktieren. Für die Suchmaschinen ist der Blick auf den User wichtig. Wie hoch ist die Absprungrate? Wie hoch die Verweildauer? Webseiten, die dem User gefallen, punkten auch beim Suchmaschinen Ranking.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.