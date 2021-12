Server-Eye: ICT Channel Gewinn 2021

Als Deutschlands führender Remote Monitoring & Management Software-Anbieter unterstützt Server-Eye seine Partner mit leistungsstarken Tools.

Starkes Wachstum

Für das Jahr 2021 verzeichnet der saarländische Software-Hersteller Server-Eye ein starkes Wachstum. Laut dem Unternehmen liegt der Grund dafür in den Besonderheiten, die den Nutzern geboten werden. Immer mehr Kunden legen hohen Wert auf deutsche Produkte, eine Partnerschaft auf Augenhöhe und Datenschutz. Das Monitoring als Herzstück des Produktes, kombiniert mit intelligenten Funktionen wie beispielsweise dem smarten Patch Management, der Aufgabenplanung und der PowerShell Automatisierung, wirkt wie ein Kundenmagnet.

„Seit 2003 wächst Server-Eye stetig und mit dem Sprung zur leistungsstarken Remote Monitoring & Management Software im Jahr 2020 können wir ein noch größeres Wachstum feststellen. Als Anbieter einer RMM-Software 100% made and hosted in Germany können wir bestätigen, dass IT-Sicherheit von einem deutschen Hersteller als besonders vertrauensvoll eingeschätzt wird und ein wichtiger Wettbewerbsvorteil ist.“ – so Geschäftsführung Michael Krämer.

Gemeinsam mit Partnern auf einer Augenhöhe

Vertriebsleiter Stefan Klüner hebt hervor: „Unsere Partner-Community hat uns diesen Preis erst ermöglicht. An dieser Stelle möchten wir allen für die treue Unterstützung bedanken!“. Einer der zahlreichen Partner ist Christian Schreiner von der solitus GmbH. Diesem gefällt besonders gut, dass Server-Eye optimal auf die Kundenbedürfnisse eingestellt werden kann. Das Full-Service-Systemhaus plant die Potentiale von Server-Eye noch breiter zu nutzen und neben dem reinen Monitoring alle Facetten des RMM möglichst bei allen Kunden einzuschalten.

Mehr als fair und stabil – die Server-Eye Preispolitik

Das Geschäftsmodell von Server-Eye basiert auf einem digitalen Produkt, das sich skalieren lässt. So wächst das Geschäft mit neuen Kunden statt mit Preiserhöhungen, was den großen Unterschied zu einigen Marktbegleitern macht. „Ein starkes Alleinstellungsmerkmal unserer Lösung sind die stabilen Preise. Unsere Partner schätzen es sehr, dass wir ein verlässlicher Hersteller auf Augenhöhe sind und seit mehr als zehn Jahren die gleichen Preise gelten. Versteckte Kosten sucht man bei uns vergebens.“ – erklärt Vertriebsleiter Stefan Klüner.

Anders als Server-Eye setzen Konkurrenzprodukte hier gerne auf Lockangebote. Sie bieten Funktionen einige Monate kostenfrei an und erhöhen dann plötzlich ihre Preise, da sie keinen Bezug zu dem Einzelnen haben, sondern nur im betriebswirtschaftlichen Sinne auf die Marktanteile schauen.

Datenschutz garantiert (nicht nur DSGVO)

Alle Systeme von Server-Eye liegen auf deutschen Servern, sodass Sie sich sicher sein können, dass die deutschen Bestimmungen stets für Ihre Daten und Tätigkeiten auf deren Systemen erfüllt sind. Bei Kooperationen mit einer datenschutztechnischen Regelung handelt es sich ausschließlich um deutsche und europäische Unternehmen, sodass Kunden des deutschen Software-Herstellers auch langfristig auf die Einhaltung und Rechtmäßigkeit derer Datenschutzvereinbarung vertrauen können.

Über Server-Eye

Server-Eye ist alles, was Sie für eine leistungsstarke Lösung zur Fernüberwachung, -verwaltung und -wartung benötigen. Das vollwertige Remote Monitoring & Management-Produkt erledigt für Sie zahlreiche Aufgaben, was Ihnen etwa bei Serverausfällen ein schnelles Eingreifen und die kurzfristige Fehlerbehebung ermöglicht. Es bündelt alle hierfür notwendigen Funktionen in einem praktischen Paket, das Sie im Idealfall an Ihre individuellen Anforderungen anpassen können. Das Beste: Die komplette RMM-Leistung ist bereits im Sensorpreis inkludiert!

Server-Eye ist als IT Monitoring Software ein wahres Multitool, mit dem Sie Ihnen anvertraute IT-Systeme so einfach wie möglich und so sicher wie nötig überwachen und warten können. Das intelligente Remote Monitoring & Management erledigt für Sie zahlreiche Aufgaben, was Ihnen etwa bei Serverausfällen ein schnelles Eingreifen und die kurzfristige Fehlerbehebung ermöglicht.

