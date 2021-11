Serverhero expandiert: Zehn neue Anbieter im Sortiment

Der IT-Infrastrukturspezialist Serverhero erschließt neue Geschäftsfelder und wappnet sich dafür mit einer großen Erweiterung seiner Produktpalette

Köln, 28.Oktober 2021:

Kunden aus Industrie, Behörden, Wissenschaft und Hochschulwesen wollen sich nicht mit den technologischen Details zu allen Herstellern beschäftigen und begrüßen eine schnelle, kompetente Einschätzung ihrer jeweiligen IT-Situation hinsichtlich Umsetzbarkeit, Kosten, Kompatibilität, Implementierung, Wartung und Verwaltung neuer Produkte. An dieser Schnittstelle setzt Serverhero an. Mit den neuen Produkten geht der IT-Reseller in den Markt, um Kunden bei Hard- und Software-Projekten optimierte Lösungen mit herstellerunabhängiger Fachberatung bereitzustellen.

Immo Haschke, Vertriebsleiter von Serverhero zur Produkterweiterung:

“In den letzten Monaten hat sich bei uns viel getan. Wir haben aufgrund unseres starken Wachstums sowie der Angebotserweiterung mit nicht weniger als zehn Herstellern und entsprechend vielen Produkten einen neuen Accountmanager und vier neue Assistent*innen eingestellt, um das Onboarding des neuen Sortiments in kurzer zu Zeit stemmen. Unsere bestehenden und neuen Kunden nehmen das positiv auf, denn wir sind jetzt in allen Bereichen noch vielfältiger aufgestellt und können dank unseres bestens geschulten Vertriebsteams auch jederzeit das nötige Produkt-Knowhow bereitstellen. Unsere Kunden wissen diese Versorgung mit Fachwissen zu schätzen und kommen gern auf unsere Expertise zurück, speziell bei Neu- und Erstanschaffungen macht sich dies bemerkbar.”

Die neuen Hersteller im Überblick:

Acronis stellt mit seinen Produkten Cyber Backup, Cyber Protect, Cloud Storage und Cyber Appliance Server-Backup- sowie Server-Recovery-Software her, bei der alle Aspekte von Cyber-Security, Datenschutz und sicherer Verwaltung unter einer Benutzeroberfläche zusammengefasst und automatisiert sind.

NetApp hat sich als Anbieter von All-Flash- und Hybrid- Flash-Systemen im Storage-Bereich einen Namen gemacht und bietet mit MetroCluster eine Kombination aus Array-basiertem Clustering mit synchroner Replizierung für kontinuierliche Verfügbarkeit an.

Eine ähnliche Fokussierung hat StorMagic aus Großbritannien, ein Hersteller von softwaredefinierten Speicherlösungen, u. a. für unstrukturierte Daten, dessen Produkte SvSAN und ARQvault (Storage), SvKMS (Security) sowie die Cloud-Produkte KMaaS (Key Management-as-a- Service) und WaaS (Witness-as-a-Service) für Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz stehen.

Seagate Systems produziert nicht nur leistungsstarke Speichermedien, u.a. für Gaming, sondern ist mit seiner RAID-Platform, der Application Platform und seinen Expansionseinheiten auch einer der führenden Anbieter für Massenspeicherlösungen im Enterprise-Bereich.

Das Unternehmen Lantronix ermöglicht als globaler Anbieter von Hardware- und Softwareprodukte für das Internet der Dinge (IoT) und Out-of-Band- Management (OOBM) intelligente, zuverlässige und sichere IoT- und OOBM-Lösungen.

Overland-Tandberg bietet verlässliche und durchdachte Datenspeicher- und Archivierungslösungen mit fortschrittlicher Hardwareverschlüsselung gemäß FIPS 140-2-Validierung für den SoHo-, SMB-, SME- und Enterprise-Markt an, den Serverhero mit den zuverlässigen Bandlaufwerken, Wechselplattensystemen und Speichermedien von Overland- Tandberg bedient.

Mit dem NVIDIA-Unternehmen Mellanox erweitert Serverhero das Angebot von Computernetzwerkprodukten auf Basis der InfiniBand- und Ethernet- Technologie. Die intelligenten End-to-End-Ethernet- und InfiniBand-Interconnect-Lösungen sowie -Services für Server, Speicher und hyperkonvergente Infrastrukturen bieten höchsten Durchsatz und niedrigste Latenz.

Mit IBM holt sich Serverhero einen starken Partner mit globaler Präsenz sowie weltweit bekannten und bewährten Produkten ins Haus.

Dies gilt gleichermaßen für Fujitsu CCD (Client Computing Devices). Neben den leistungsstarken und zuverlässigen PRIMERGY-Servern und ETERNUS-Storage-Lösungen bietet Serverhero auch hochwertige Client-Computing-Geräte (CELSIUS Workstations und ESPRIMO bzw. LIFEBOOK Clients) an.

Kaspersky Lab rundet die Security-Produktpalette von Serverhero ab: Das russische Unternehmen vertreibt IT- und Cybersecurity-Produkte für Privatpersonen und Unternehmen. Außerdem bietet der russische Hersteller Security-Schulungen an, um Unternehmen für Malware, Ransomware und andere Cyber-Bedrohungen zu rüsten.

Über Serverhero GmbH

Serverhero wurde 2017 von Jakob Tandek und Jurij Pecherski gegründet und ist seitdem rasch gewachsen. Seit Juli 2021 ist Jakob Tandek der alleinige Geschäftsführer, da sich Jurij Pecherski neuen Projekten widmet. Aktuell sind bei dem Hardware-Reseller über 50 Mitarbeiter in Köln und München beschäftigt. Zertifizierte IT-Experten beraten und begleiten Unternehmen jeder Größe und Branche sowie für Behörden, Hochschulen und Forschungseinrichtungen bei dedizierten IT-Infrastrukturprojekten. Serverhero hat sich in der Branche mit seiner schnellen Bereitstellung von Server-, Storage-, Netzwerk und Software-Produkten im Enterprise-Bereich einen Namen gemacht. Dabei betreut das Unternehmen einen internationalen Kundenstamm und erzielt aktuell einen jährlichen Umsatz von ca. 20 Millionen Euro.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.serverhero.de

Firmenkontakt

Serverhero GmbH

Willi Meutzner

Toyota-Allee 99

50858 Köln

+49 (0) 2234 2196 337

w.meutzner@serverhero.de

https://serverhero.de

